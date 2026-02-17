De Marc Pubill a Nacho Pérez: otro lateral derecho de futuro que irrumpe en el Derbi

La aparición de Nacho Pérez en el ecosistema del Levante es la demostración de que en la cantera granota existen futbolistas que proyectan a ser carne del primer equipo. El nacido en Turís, con una década de formación en Buñol a sus espaldas a sus 17 años de edad, vivió un debut en Primera División tan idéntico como el que experimentó Marc Pubill en diciembre de 2021, también, contra el Valencia. Desde entonces, el club sacó a la luz una generación de laterales derechos que aspira a extender Nacho. Con Marc Pubill en el Atlético de Madrid y Andrés García en el Aston Villa, muestra de lo alto que apuntan dos trayectorias trazadas bajo un sello de formación levantinista y partiendo desde la derecha, el siguiente en deslumbrar por el carril diestro del Ciutat de València apunta a ser un futbolista que mostró sus credenciales en el Derbi. Al principio le traicionaron los nervios, pero, según fueron transcurriendo los minutos, fue difícil de superar: se sintió cómodo en tareas defensivas y se estiró en ataque dentro de las posibilidades que requirió el partido.

Nacho Pérez lleva desde los siete años en la cantera del Levante UD. / SD

Cambiado en el 78', el '29' recibió los aplausos de un coliseo de Orriols que ya empieza a familiarizarse con el lateral del futuro... y no es para menos. Sobre todo, según pudo saber Superdeporte, después de que su actuación en el Derbi se diera dos meses después de su último partido oficial, correspondiente al duelo en Copa del Rey frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. Llevar cuatro amarillas con el filial, y el riesgo de ver una quinta que le impidiera competir con el primer equipo, le hizo tomar al club la decisión, en la transición entre Álvaro del Moral y Luís Castro, de subirlo definitivamente con los 'mayores', apostando por sus servicios y demostrando con actos que la renovación firmada en septiembre de 2025 (hasta 2028 con 2 años opcionales) no fue en vano. Es más, Luís Castro lo quiere a sus órdenes y no perderle la pista al, desde su punto de vista, sustituto natural de Toljan.

Foto de familia tras debutar en Primera. / LUD

No solo el estado físico no le jugó ninguna una mala pasada, sino que acabó en una nube, sintiendo que cumplió el sueño que persiguió desde que entró en la Ciudad Deportiva de Buñol con 7 años, hasta que la derrota le hizo caer en un estado de tristeza que se encargaron de levantar sus seguidores incondicionales: sus padres, su hermana, su pareja y su grupo de amigos del pueblo. Todos le acompañan allá donde va. Por supuesto, su debut en Primera División no se lo iban a perder.

Los amigos de Nacho Pérez no se perdieron su debut en Primera. / SD

El granota más joven en debutar en Primera

Nacho Pérez se convirtió en el jugador más joven de la historia en debutar con el Levante en Primera División con 17 años y 167 días. Superó a Álex Primo, que se estrenó en la élite con 17 años y 309 días en la penúltima jornada de la 21-22 frente al Alavés, para culminar una semana en la que el canterano era consciente de que, ante la sanción de Jeremy Toljan por acumulación de tarjetas amarillas, podría producirse su estreno en la máxima categoría del fútbol español, pero la incertidumbre no le hizo cambiar ni sus rutinas ni sus dinámicas de trabajo.

Sin embargo, el estado físico de Unai Elgezabal y Víctor García en la sesión previa al choque frente al Valencia, le hizo sospechar de una participación, pero no fue hasta la charla en el hotel de concentración donde se enteró de su titularidad, contactando casi al instante con su gente más cercana para comunicar la emocionante noticia. Dentro de los dolores de cabeza que ha producido el Derbi en el Ciutat de València, la irrupción de Nacho Pérez es oxígeno en un Levante que, más que nunca, mira a su cantera para detectar recursos para el primer equipo. Sin embargo, el lateral derecho no genera debate. Ya es una realidad en Orriols.