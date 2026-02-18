Directo | Levante UD - Villarreal CF

En Directo
A punto de comenzar el derbi en el Orriols... una cita clave para el Levante en la búsqueda del milagro de la salvación. El Villarreal CF, por su parte, no puede permitirse tropiezos si quiere ser de Champions al próximo año.
49' | Cruce de ocasiones en el Ciutat: un disparo de Gueye, que se fue rozando el palo, es replicado con un lanzamiento de Paco Cortés que exige a Júnior. Sigue el 0-0.
¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE! Levante UD 0 - 0 Villarreal CF
45' | Tiempo de descanso en el Ciutat de València. El Levante domina de manera titubeante contra un Villarreal que amenaza a la mínima, aunque sin precisar. Pese a ello, las dos más claras las han protagonizado los de Marcelino.
