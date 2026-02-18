El Levante recurrirá las sanciones de Kervin Arriaga y Vicente Iborra

El Comité de Disciplina de la RFEF anunció que el Levante no contará ni con Kervin Arriaga ni Vicente Iborra durante los próximos tres partidos (Villarreal, FC Barcelona y Alavés), según recogió el acta del organismo después de que los dos fueran expulsados en el Derbi contra el Valencia, mediante una decisión que el club recurrirá a través de sus servicios jurídicos. Al '16' le cayó un partido “por producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo”, y otros dos “por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas”.

Al eterno capitán granota, mientras, le castigaron un partido “por producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo”, además de otros dos partidos, “por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas”. Todas las penalizaciones con multa accesoria. Sin embargo, el Levante, en desacuerdo con la resolución, actuará de lleno en el asunto.

Noticias relacionadas

Sanciones que se recurrirán

Según apuntaron a Superdeporte fuentes procedentes del Ciutat de València, el club recurrirá las dos sanciones al considerarlas totalmente desproporcionadas. Los servicios jurídicos de la entidad trabajan a destajo para reducir ambos castigos, analizando todas las vías posibles para defender los intereses de un Levante que, a la espera de presentar alegaciones, no contará con Vicente Iborra en el banquillo, ni con Kervin Arriaga sobre el césped, ante Villarreal, FC Barcelona y Alavés.