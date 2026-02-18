Paco Cortés: "Todavía queda mucho, y vamos a jugar cada partido como una final"

El joven jugador del Levante UD, Paco Cortés, se resiste a tirar la toalla en la lucha por la salvación. A pesar de las últimas derrotas en los derbis contra Valencia y Villarreal, el futbolista granadino apunta que el equipo se lo va a dejar todo en cada partido de los que quedan en esta Liga en el objetivo por la permanencia en Primera división. Ahora, el Levante se encuentra a siete puntos de distancia del Rayo Vallecano, conjunto que marca el límite, en la decimoséptima plaza con 25 puntos, aunque con un partido menos, el que debe jugar contra el Oviedo como local.

Cortés, uno de los más destacados del Levante en este partido que se aplazó en su momento por la alerta climatológica, indicó que el conjunto de Luís Castro "ha estado luchando hasta el último minuto y dándolo todo". "El resultado no salió como queríamos, pero este no es el último partido, queda mucho y vamos a jugar cada partido como una final", agregó el jugador retornado a mitad de temporada de su cesión al Granada.

Cuestionado por si el Levante perdió una final clave en la pelea por la permanencia, Cortés insistió en que el equipo levantinista "intenta ir a por todas, dejárselo todo". "Nosotros afrontamos cada encuentro de LaLiga como una final, y eso es lo que vamos a hacer hasta que esto se termine en la jornada 38", aseveró el extremo de 18 años.

Moleiro ya apunta al derbi contra el Valencia del domingo

Por su parte, el que habló a los micrófonos de la televisión -Movistar Plus- al acabar este partido pendiente que se ha jugado entre semana en el bando amarillo ha sido Alberto Moleiro. "Sabíamos a lo que nos enfrentábamos, un Levante que compite bien, estuvimos a la altura y nos llevamos los tres puntos", dijo el tinerfeño.

"Al final tocaba trabajar, ponerse el mono de trabajo, sufrir y jugar nuestro fútbol", añadió. "Lo hemos hecho bien. Volver a ganar, la portería a cero, todo eso nos viene bien, y seguimos con confianza para otro derbi. Iremos a por él -duelo contra el Valencia-, seguro que será igual o más duro que este", apuntó Moleiro. El domingo, a las 21:00 horas, el Villarreal CF recibirá al Valencia CF en la jornada 25 de la competición.