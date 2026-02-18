En Directo
DIRECTO | Rueda de prensa de Luís Castro tras la derrota en el derbi ante el Villarreal
El entrenador del Levante, Luís Castro, valora la derrota de esta noche en Orriols por 0-1 con el Villarreal de Marcelino.
Césped
Me gustaría que estuviera más rápido. Si el césped estaba más rápido, mejor. Me gusta corto y rápido. Para nosotros era mejor jugar así.
Semana dura de resultados... Mensaje a los jugadores
Ante el Barça hay que jugar como una final. No ha habido partido en el que hayamos sido inferiores. Perdemos partidos por detalles y hay que mejorarlos para estar más cerca de ganar que de perder. Tienes que creer que si mejoramos los detalles podemos ganar. Hay que creer. No he visto un equipo como el Villarreal mejor que el Levante. Me da garantías de que puedes ganar.
Cambios en el once
No solo ha sido por cuestiones físicas, sino también por mérito de los jugadores también. Merecía jugar Olasa. Con la lesión de Pablo y la suspensión de Arriaga los cambios se pasan rápido, pero tenía la certeza de que los jugadores iban a darlo todo. Paco y Espí han sido los mejores.
Sensaciones del aficionado
Les he dicho que perdimos pero que los jugadores dieron lo máximo. Acabamos con Dela y con Matturro como puntas. Los del Villarreal estuvieron en el suelo perdiendo tiempo. Van a dar todo por el club. Si alguien piensa que no, están equivocados. Pienso que merecimos mucho más.
Frustración tras la derrota
Es frustración por el resultado. Podríamos haber estado horas sin marcar. Sabíamos que eran fuertes en transición y así ha sido su gol. Los jugadores lo han intentado. A la primera mitad hemos tenido paciencia, pero es muy fácil mirar afuera y ver qué hacer. Cuando atacábamos sufrimos el gol y el equipo reacciona. Tienes varias ocasiones y hubiera sido un milagro marcar.
