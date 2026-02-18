DIRECTO | Rueda de prensa de Luís Castro tras la derrota en el derbi ante el Villarreal

Semana dura de resultados... Mensaje a los jugadores

Ante el Barça hay que jugar como una final. No ha habido partido en el que hayamos sido inferiores. Perdemos partidos por detalles y hay que mejorarlos para estar más cerca de ganar que de perder. Tienes que creer que si mejoramos los detalles podemos ganar. Hay que creer. No he visto un equipo como el Villarreal mejor que el Levante. Me da garantías de que puedes ganar.