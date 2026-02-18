La sanción a Arriaga que no tuvo Vinícius Jr., un agravio interminable

El fútbol español vuelve a mirarse al espejo. Y lo que refleja no es precisamente igualdad de criterio. La sanción de tres partidos a Kervin Arriaga, centrocampista del Levante UD, por aplaudir al árbitro ha reabierto un debate habitual cada vez que hay sanciones.

Arriaga fue castigado con dureza tras un gesto que el acta arbitral interpretó como una actitud de menosprecio. Tres encuentros fuera. Tres jornadas que condicionan la planificación deportiva de un equipo que pelea cada punto como si fuera el último. Sin embargo, la memoria reciente ofrece un precedente imposible de ignorar.

Kervin Arriaga pidió perdón por la expulsión sufrida por doble amarilla. / SD

El precedente que nunca se sancionó

Hace apenas unas temporadas, Vinícius Júnior, estrella del Real Madrid, protagonizó una acción prácticamente calcada ante la UD Almería. Aplausos ostensibles dirigidos al colegiado en señal de protesta. El gesto fue evidente. La imagen dio la vuelta al país. Pero no hubo expulsión. Ni sanción posterior.

Dos acciones similares. Dos consecuencias radicalmente distintas. La comparación no es forzada: en ambos casos se trata de un aplauso irónico hacia la autoridad arbitral. En uno, castigo ejemplar. En el otro, nada. La pregunta surge sola: ¿qué cambia?

El peso del escudo

En el fútbol español existe una realidad incontestable: el Real Madrid rara vez sufre el rigor disciplinario que sí golpea a otros clubes. No se trata únicamente de esta acción puntual. Las estadísticas de sanciones, revisiones y decisiones posteriores alimentan una sensación persistente de desigualdad competitiva en situaciones análogas.

Cuando el protagonista viste de blanco, el margen interpretativo parece ampliarse. Cuando el implicado pertenece a un club con menor foco mediático, el reglamento cae con todo su peso.

La sanción a Arriaga no solo afecta al Levante en lo deportivo; reaviva la frustración de quienes consideran que la justicia disciplinaria en el fútbol español no es homogénea. Y esa percepción, acertada o no, erosiona la credibilidad del sistema.

Un agravio que no se apaga

El problema no es el castigo en sí. El reglamento contempla sanciones por gestos de desconsideración hacia el árbitro. El problema es la inconsistencia. La falta de un criterio uniforme que garantice que la camiseta no influye en la interpretación. Para el Levante, tres partidos sin Arriaga pueden marcar una temporada. Para el madridismo, el episodio de Vinícius quedó en anécdota. Y ahí nace el agravio: en la diferencia.