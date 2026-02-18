Sin sanción al Levante UD por el botellazo a Eray Cömert
El lanzamiento de objetos por parte de algunos aficionados levantinistas no aparece mencionado en la resolución del Comité de Disciplina de la RFEF
El Comité de Disciplina ha hecho oficial la resolución de las sanciones a jugadores, entrenadores y clubes de la jornada 24 de Liga. En sus páginas se reflejan las sanciones para Vicente Iborra (tres partidos), Kervin Arriaga (dos partidos) o las tarjetas amarillas, pero no hay ninguna al Levante UD como club.
Después del partido, la celebración de la victoria por parte de Eray Cömert tomando un banderín para poner su camiseta y ondearla frente a la grada visitante frente a los aficionados del Valencia CF no sentó nada bien ni a los aficionados ni a los jugadores granotas.
La botella le alcanzó en el pecho
Tanto es así que en primera instancia se generó una trifulca y posteriormente dio inicio una lluvia de objetos con claro objetivo de dar al defensor suizo. Y le alcanzaron justo antes de enfilar en el túnel de vestuarios, recibiendo dos golpes, uno especialmente aparatoso a la altura del pecho.
En esta resolución del Comité de Disciplina, no obstante, no figura ninguna clase de sanción para la entidad de Orriols a pesar de la gravedad de los hechos. Tampoco se menciona la celebración del futbolista blanquinegro.
Sanción para el Sevilla
El único club que aparece sancionado esta jornada 24 es el Sevilla FC al que le imputan "Multa por Represión pasiva de conductas violentas, xenófobas, e intolerantes" después de su calentísimo partido contra el Deportivo Alavés.
