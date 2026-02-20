El Levante UD desafía lo "imposible"

El fútbol no entiende de imposibles. El fútbol entiende de épicas, de hazañas, de remontadas históricas, de salvaciones legendarias, de intrigas hasta el final... un sinfín de situaciones "paranormales" que se dan en este deporte, que mezcla tanto las peores emociones y desgracias como momentos únicos y de máxima felicidad. Eso es lo bonito del fútbol: su incertidumbre, su tensión y su impredecibilidad. Y sí, en términos levantinistas, el Levante UD está inmerso en una situación muy delicada, de máxima complejidad. Pero si el fútbol (valga la redundancia) no entiende de imposibles, los de Orriols menos. Su longeva historia, su filosofía de caer y levantarse y su sentimiento granota van más allá de cualquier cosa, hasta el punto de nacer en el barro, caer en el barro y morir en el barro. Esa resiliencia y capacidad para superar cualquier adversidad va inherente a un club con 117 años de historia. A pesar del varapalo durísimo ante el Valencia en el Ciutat, a pesar de estar a siete puntos de salvación en febrero, a pesar de encadenar una racha de tres derrotas consecutivas y a pesar de no dar síntomas aparentes de vida... todavía queda mucha tela que cortar.

Por ello, el club, los jugadores y su afición quieren acogerse a la épica levantinista, a lo "imposible". 14 finales por pelear, por defender y por demostrar con argumentos que este equipo no está muerto, luchar hasta que las matemáticas digan lo contrario. Si la esperanza es lo último que se pierde, habrá que acogerse a ella con todas las fuerzas. No obstante, las estadísticas evidencian una situación de máxima dificultad, a la que también se suma el golpe emocional de caer derrotado ante tu máximo rival y, por consiguiente, perder una oportunidad de oro para seguir creyendo en la permanencia.

En la primera vuelta de la temporada, el Levante tan solo ha conseguido 14/57 puntos, con cinco empates, tres victorias y once derrotas. Números muy bajos e insuficientes. Al principio, la llegada de Luís Castro trajo consigo una oleada de optimismo y buenas sensaciones transmitidas en sus primeros partidos. No obstante, estas tres derrotas consecutivas, especialmente la del derbi, han supuesto un retroceso implacable en el gran objetivo de la salvación. En los últimos seis partidos de esta segunda vuelta, los granotas han sumado 4/18 puntos, lo que supone regresar a esa tendencia negativa que parecía ya lejana. Muchas dudas, todo por decidir. El fútbol es muy cambiante, y cuando menos te lo esperas, te vuelve a sorprender otra vez. Eso sí, la afición necesita ver en su equipo una verdadera reacción, de esas con las que reengancharte a ciegas. Pero las sensaciones o el juego bonito no valen; valen los puntos, esos que son tan importantes como justicieros.

El espectacular tifo de los Levante Fans en el gran derbi ante el Valencia / LALIGA

Dos milagros, misma temporada

En los últimos años, en términos de permanencia, el fútbol no dado lugar a muchas sorpresas. De hecho, pocos son los casos de clubes que, en la jornada 24 (como el Levante) o más avanzadas, han conseguido dar la campanada y lograr la permanencia en Primera División. Concretamente, aunque con situaciones dispares, desde la temporada 2014/15 hasta la 2024/25, únicamente 9 equipos de 30 se salvaron. Es decir, en los últimos diez años y desde la jornada 24, solo un 30% de los clubes se salvaron. Un indicativo más que representativo de la tremenda igualdad de la competición, y de las escasas oportunidades para los equipos inmersos tanto en situaciones recuperables como trágicas. Uno de los casos más reseñables fue el del Cádiz, quien, en la campaña 2021/22, ocupaba la 19º, con 19 puntos y estaba a cinco de la salvación. El equipo de Sergio González terminó recuperando esos puntos, salvándose antepenúltimo (17º), con 39 puntos.

No obstante, en todo el siglo XXI, además de permanencias históricas de otros clubes, hay cuatro casos muy significativos que desafiaron la lógica y la racionalidad del fútbol. Tres hazañas que parecían "imposibles", pero que terminaron por romper con los esquemas mentales de todo el mundo. Cuatro ejemplos a los que acogerse el Levante.

Para la primera, hay que remontarse a la temporada 2001/02, un año histórico para la Real Sociedad. El conjunto txuri-urdin, en la jornada 22, se encontraba último, con 19 puntos y a siete de salir del farolillo rojo de la clasificación. La salvación la marcaba el Espanyol, con 26 puntos. No obstante, tras una gran segunda vuelta y con la llegada de Roberto Olabe como técnico interino para las últimas nueve jornadas, el equipo reaccionó de forma rápida y contundente hasta no solo lograr la permanencia, sino también acabar 13º, con 47 puntos y a siete por encima del descenso. Además, ese mismo año, el Rayo Vallecano también logró una memorable supervivencia. En la misma jornada, el conjunto de Vallecas se encontraba 19º, con 20 puntos y a seis de la salvación. Aun así, los de Gregorio Manzano salvaron una delicada situación, y terminaron el año 11º, con 49 puntos. Dos milagros, misma temporada. Dos giros de 180 grados en la segunda vuelta del curso.

Los jugadores del Mallorca celebran la salvación en Son Moix en 2005. / EFE

Dos hazañas prodigiosas

Sin duda, el mayor de milagros lo consiguió el RCD Mallorca en la temporada 2004/05. Esta salvación es consideraba una de las mayores remontadas de la historia de LaLiga. Y no es para menos... En la jornada 31, a falta de siete partidos para cerrar el año, el conjunto bermellón ocupaba la 18ª posición, con 24 puntos, aunque a 10 puntos de la salvación, marcada por el Racing de Santander con 34 puntos. Una distancia "imposible" de remontar... pero que los de Héctor Cúper superaron en tiempo récord. Todo parecía decantado y visto para sentencia. El Mallorca estaba prácticamente descendido, salvo milagro. Y lo hubo. Cúper se convirtió en un héroe, terminando la temporada 17º, con 39 puntos. Una salvación inédita, hasta la fecha insuperable por cualquier equipo. El Mallorca dependía de sí mismo en la última jornada ante el Athletic en Son Moix. La victoria por 4-3 culminó una remontada prodigiosa.

Por último, otra de las más destacadas, por tiempo y distancia, fue la del Zaragoza en la temporada 2011/12. Jornada 24, el conjunto maño era último, con 18 puntos y a 10 puntos de una Real Sociedad que marcaba la salvación con 28 puntos. Pero Manolo Jiménez logró otra de las gestas más recordadas del fútbol español. Los zaragozanos cerraron una segunda vuelta imparable, que le valió para romper esa separación tan abultada, quedando finalmente 16º, con 43 puntos. Una situación crítica que una vez más fue contrarrestada en la segunda mitad de la temporada. No obstante, la tensión se mantuvo hasta el final, ya que el equipo que cerró la jornada 30 todavía a seis puntos de la salvación. El Zaragoza, en su final del 13 de mayo de 2012, en la jornada 38, dependía de sí mismo para cerrar una campaña para la historia. Pero los blanquillos cumplieron con una victoria por 0-2 ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. La afición acompañó a su equipo hasta el final en un desplazamiento masivo.