Es la hora de la verdad

Un partido a vida o muerte. El Levante UD no puede entender de otra forma la visita del Deportivo Abanca de este sábado Ya no hay margen de error. Al conjunto granota solo le quedan diez balas en el cartucho. Frente al equipo gallego tiene la obligación de afinar la puntería —nunca mejor dicho— y proteger la retaguardia como si no hubiera un mañana para conseguir la ansiada victoria. Sería la tercera de la temporada y el único resultado válido para salir de la zona de descenso, siempre y cuando sus rivales en la lucha por la permanencia —Alhama y DUX Logroño— pierdan sus partidos. “La verdad es que es un partido muy importante. Necesitamos los tres puntos como sea”, reconoció María Gabaldón.

Las granotas pueden minar la moral de un Dépor que aterriza en la capital del Turia tras encajar cuatro goles por parte del Sevilla FC —apenas seis días después de endosarle seis goles al Madrid CFF— y tras cederle la duodécima posición a las pericas. Pero pese al último batacazo, el conjunto coruñés “es un equipo muy dinámico, tanto por dentro como por fuera, que pondrá las cosas difíciles”, aseguró Andrés París ante los micrófonos del club. “Va a ser un partido muy difícil y exigente, como son todos a los que nos enfrentamos, pero también hemos identificado dónde nosotras podemos hacerles daño”, añadió el técnico madrileño.

María Gabaldón en un entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Buñol / Levante UD

Diez últimas balas

Al Levante UD solo le quedan diez oportunidades. No hay más. Diez jornadas para demostrar que merece quedarse un año más en Primera División.“En las temporadas siempre hay momentos de inflexión y cuando entras en las últimas diez jornadas, como entramos ahora, siempre es un momento de inflexión. Sabemos de la responsabilidad de los puntos, vamos a ir a por tres. Lo importante es que vayamos sumando de tres en tres; cuando entras en esta dinámica en la que empiezas a descontar partidos, cada punto es fundamental”, recalcó Andrés París.

Responsabilidad y comunidad

Si el gol de Érika González frente al Madrid CFF dejó algo claro, fue la comunidad que hay en el vestuario. Todas van a una. No hay otra manera de afrontar la dura situación que atraviesa el equipo que no sea unidas. Lo demostraron en Las Gaunas y lo volvieron a ejemplificar en casa frente al equipo madrileño. “El vestuario está con muchas ganas, sabemos que estamos haciendo las cosas bien, que nos falta el último paso, estamos trabajando día a día para que lo antes posible se dé”, aseveró Gabaldón. Y solo con cabeza fría y corazón caliente se podrá sacar adelante la situación. “Hemos transmitido esa responsabilidad a las jugadoras y ellas han estado muy receptivas, sabiendo de la responsabilidad que es conseguir puntos sí o sí”, comentó París.

En la previa del encuentro, las jugadoras del Levante han hecho un llamamiento directo a la afición para convertir Buñol en un fortín. “Esa parte de ilusión emocional que pueda ser un aplauso, una palabra de aliento de nuestros familiares, de aficionados y aficionadas que vengan es importante”, señaló el técnico del Levante. Con esa energía extra, el equipo confía en ofrecer su mejor versión en un duelo en el que el apoyo desde la grada puede marcar la diferencia. “Va a ser un gran partido donde vamos a estar compitiendo como lo estamos haciendo siempre y con esa ilusión y esas ganas que nos ayuden, porque su aliento para nosotras es muy valioso”, sentenció París.