De Buñol a Turquía: Rocío Pardo y Claudia Tendillo se estrenan en el Torneo de Desarrollo UEFA

Apunten sus nombres: Rocío Pardo y Claudia Tendillo. Dos canteranas del Levante UD que comienzan a brillar también fuera de Buñol. En el pasado mes de septiembre se estrenaron en la Selección Española sub-16 de la mano de Natalia Gutiérrez. El objetivo: seguir creciendo y trabajando para afrontar los próximos retos de ‘la Rojita’. Y uno de esos retos ha llegado. Este fin de semana no defenderán la casaca azulgrana, defenderán el escudo de España en el Torneo de Desarrollo UEFA que se celebra en Turquía.

“Los torneos de desarrollo de la UEFA son una plataforma para que las federaciones nacionales den experiencia internacional a los jóvenes jugadores a través de partidos de alta intensidad”, explicaba Olivier Doglia, jefe de educación técnica y desarrollo de la UEFA. El primer compromiso del combinado español será este sábado (17:00 horas) frente a Estados Unidos. Dos días después, el lunes 23 de febrero, las de Natalia Gutiérrez ejercerán de locales ante Inglaterra (12:00 horas) y el jueves 26 pondrán punto y final a esta aventura contra la Selección de Dinamarca (16:00 horas).

La guardiana de los tres palos

Rocío Pardo recaló en la entidad levantinista hace dos temporadas, procedente del Valencia CF y se ganó el respeto de todos desde el primer día. Quienes la conocen la describen como una futbolista con carácter fuerte y sangre fría cuando compite, pero cercana y bromista en ambientes distendidos. Y es ese temple en la portería el que le ha llevado a debutar con el filial granota esta temporada. Fue en el mes de octubre, en la visita al Dínamo de Guadalajara que se resolvió con victoria granota por 1-2. Pero no fue el único triunfo que celebró con el Levante ‘B’. Después de su estreno se enfundó de nuevo los guantes frente al filial del SE AEM en un partido agónico que se selló 3-2 para las levantinistas.

Bajo palos, Rocío Pardo no tiene límites. Ha ido quemando etapas a una velocidad sorprendente y, a sus 15 años, ya ha entrenado con el primer equipo. "Muy contenta y orgullosa de estar aquí. Me ha encantado la experiencia, las compañeras son increíbles. El cuerpo técnico me ha ayudado mucho y estoy supercontenta de estar aquí. Como jugadora de cantera, estoy siempre disponible para lo que me necesiten, para lo que me digan", declaró en el mes de octubre. "He estado ya cinco veces con la selección española y es un orgullo representar a mi país, a mi selección. Es una experiencia inolvidable", añadió la joven portera que los próximos días tendrá la oportunidad de lucir una vez más la elástica de 'la Rojita'.

La brújula en el centro del campo

Claudia Tendillo es una pieza indispensable en el engranaje de la medular. “Cada vez que entra en contacto con el balón, se intuye que algo relevante está a punto de pasar”, aseguran quienes le acompañan en su proceso de formación. La brújula del Levante ‘C’ comenzó a jugar a fútbol en el CF At. Moncadense. Se incorporó a la entidad levantinista en alevines, pasó por el Valencia CF en infantiles y hace tres temporadas regresó al club granota para labrarse un camino hacia la élite. En la presente campaña Tendillo lo ha jugado prácticamente todo: ha sido titular en todos los partidos (14) y la tercera jugadora con más minutos disputados, por detrás de la capitana Daniela García y la extremo Natalia Andrés, quien también sabe lo que es ir convocada con ‘la Rojita’.

Ausencias justificadas

Mientras en Turquía se está celebrando el torneo, la competición liguera no espera. El Levante 'C' viajará a tierras ilicitanas para medirse este domingo (13:00 horas) al Elche 'B' con las ausencias —más que justificadas— de Rocío Pardo y Claudia Tendillo. El equipo, en su primera temporada en Tercera Federación tras la reestructuración de la RFEF, defiende la sexta posición con 22 puntos. las jugadoras que dirigen Cristian González y Alejandro Escribano tienen entre manos la posibilidad de mejorar esta jornada los registros fuera de casa, donde los partidos se complican y cuestan sacar los tres puntos.