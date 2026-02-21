"Pienso que los jugadores merecen un poco más, pero la clasificación es la que es"

El escenario del Levante, en su objetivo de permanecer en Primera División, es absolutamente crítico y desolador. En apenas tres días, pasó de transmitir buenas sensaciones a descabalgarse de la pelea después de sumar dos derrotas consecutivas que le han situado a 7 puntos de la salvación. Escenario totalmente desolador. Y más, sabiendo que su próximo desafío se sitúa en el Camp Nou. Sin embargo, Luís Castro no pretende caer en el derrotismo y busca la mejor versión de su Levante para ‘rascar’ en uno de los estadios más difíciles del mundo, con pinceladas de lo que mostró en el Bernabéu, aunque con variaciones.

Jugadores del Villarreal y Levante disputando la última jugada del partido con Mathew Ryan en ataque / LALIGA

“Sabemos que es un partido contra un gran equipo, pero vamos como siempre a pelear y hacer nuestro trabajo. Los espacios que utilizan los jugadores del FC Barcelona y del Real Madrid no son los mismos, y atacan distinto. Haremos algunos cambios”. La visita del Levante al estadio del FC Barcelona será en uno de los momentos más delicados de la temporada: tras caer goleado contra el Atlético de Madrid en la ida de semifinales de la Copa del Rey y dejarse el liderato después de perder ante el Girona. Parece un buen contexto para enfrentarse al Barcelona, pero Luís Castro no opina lo mismo.

“No es el mejor momento para jugar contra ellos, porque estos equipos cuando pierden vienen más concentrados. Es un equipo con mucha calidad individual, y colectivamente muy agresivo ofensiva y defensivamente, porque presiona muy alto e intenta recuperar balones lo más cerca posible de nuestra portería. Tenemos que estar muy atentos”. Sobre todo, sintiendo que al equipo se le escapan los partidos por detalles. A pesar de ello, Castro siente que el Levante no lleva los puntos que se merece, según el juego y las ocasiones que practican.

Noticias relacionadas

Un Levante 'infrapuntuado'

“Para mí el Levante tiene menos puntos de los que merece, porque tienes algunos partidos que has perdido por detalles. No hay ni uno desde que estoy aquí porque el adversario te ha controlado todo, no has tenido una oportunidad y no has hecho daño. Hay rivales contra los que estás mejor pero te marcan en un contraataque o transición. Los últimos tres goles que hemos recibido han venido así. Estamos mal en la clasificación, aunque atacamos, generamos situaciones, tenemos balón... pero la clasificación es la que es. Pienso que los jugadores merecen un poco más”.