Alineación oficial del Levante UD frente al Barcelona

Alineación confirmada del Levante UD frente al Barcelona, con muchas novedades. Luís Castro realiza hasta seis cambios con respecto al encuentro aplazado del miércoles ante el Villarreal CF. Mathew Ryan ocupa la portería, con dos cambios en la defensa: Manu Sánchez vuelve al lateral izquierdo por Pampín, y Matturro sustituye a Matías Moreno en la zaga. Dela y Toljan siguen. En la sala de máquinas, Olasagasti repite titularidad, aunque Oriol Rey vuelve al once titular en Liga casi tres meses después, la última el 29 de noviembre de 2025 ante el Athletic Club en el Ciutat.

En el ataque, hay hasta tres cambios. En las bandas, Víctor García se mantiene como extremo derecho, aunque Kareem Tunde vuelve al once titular por un Paco Cortés que viene de firmar un gran encuentro ante los groguets. Por su parte, Carlos Álvarez vuelve a la mediapunta sustituyendo a Iker Losada. No obstante, la gran sorpresa pasa por Etta Eyong, quien repite banquillo por segunda vez consecutiva. Iván Romero volverá a ocupar la posición de delantero centro reemplazando, a Carlos Espí.