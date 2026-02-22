Luís Castro: "Tenemos que puntuar en los próximos partidos si queremos quedarnos en LaLiga"

Luís Castro, en el flash postpartido, ha analizado la derrota 2-0 ante el Barcelona en el Camp Nou, lamentando esas dos grandes ocasiones de Carlos Álvarez y Olasagasti desaprovechadas en la primera parte. Además, ha mencionado en repetidas ocasiones la urgencia que tiene su equipo de sumar de tres lo antes posible si no quiere despedirse tan pronto de sus opciones de permanencia. Aunque por ahora ya son cuatro derrotas consecutivas que han hundido aún más al Levante UD en los puestos de descenso. Poco a poco se va estrechando el círculo, por lo que los granotas deberán reaccionar rápido si no quieren despedirse de su andadura en Primera División.

"Empiezas el partido con una ocasión de uno contra el portero. Trabajamos bien en salida de balón. Después tienes una más de la Olasagasti con el portero. Tienes dos o tres. Has llegado, lo has intentado. Como habíamos trabajado para defender, habíamos estado bien", señalaba el técnico portugués. No obstante, también ha admitido una falta de contundencia y atención en los goles encajados. "Pero después sufres dos goles de córner, en los que tenemos que estar más concentrados. Ellos hacen casi siempre córner corto, y nosotros lo sabíamos. En el momento en que el balón sale tienes que estar muy concentrado", aseguraba Castro.

"Ellos han estado muy bien: es mérito del Barcelona ganar. Pero podíamos hacer un poco más. No pienso que el segundo gol nos haya sacado del partido. Después del segundo gol tienes que estar concentrado. Si haces el 2-1 estás dentro. Es cierto que 2-0 es más duro, pero si haces el 2-1, estás dentro del partido. Has llegado más de una vez al último tercio, y ahí tienes que hacer algún daño. Cuando nosotros teníamos el balón, ellos han cambiado un poco la presión. Barcelona ha defendido más bajo, tuvimos más balón en la segunda mitad. Hay algunos balones que habíamos salido muy bien, y habíamos terminado en área contraria", admitía autocrítico Luís Castro. Además, por encima de todo ha destacado esa calidad individual tan decisiva en los partidos, y que tanto está condenando a los de Orriols. "Pero después son los detalles, un buen centro y un buen remate, que te pueden hacer la diferencia".

"Uno a uno, una final"

Por su parte, Luís Castro no va a tirar la toalla. El entrenador granota ha admitido la derrota, y asegura que no les queda otra que "seguir trabajando" duro, olvidarse de este encuentro, y centrarse desde ya en las próximas 13 cruciales jornadas, en las que se decidirá el futuro de este club en Primera. "Todos los partidos son finales ahora. Tenemos que puntuar si queremos quedarnos en la Liga. Si queremos quedarnos tenemos que hacer un poco más ahora. Son partidos que tienes que puntuar. Uno a uno, una final", concluía con esperanza el técnico portugués.