Minutos para Tay Abed ante el Barcelona. El extremo israelí, nueva incorporación del Levante UD en este mercado invernal, tuvo más de 20 minutos para mostrarse frente al conjunto blaugrana en el Camp Nou. Desde su llegada a finales de enero a tierras levantinistas, el atacante de 21 años únicamente había disputado un minuto en cuatro convocatorias, en lo que fue su debut con el equipo en el empate 0-0 ante el Atlético de Madrid.

Con el partido 2-0 en contra, y en un escenario tan imponente como es el coliseo culé, Luís Castro decidió dar entrada en el minuto 70 al ex del PSV, sustituyendo a Kareem Tunde en el extremo izquierdo. Además, el técnico portugués aprovechó para dar entrada a Etta Eyong por Iván Romero. No obstante, la entidad del rival y las circunstancias del encuentro limitaron las llegadas ofensivas de los delanteros granotas, y del propio Tay, enfocado más en labores defensivas junto a Manu Sánchez. Aun así, el "55" suma minutos de calidad en una nueva aparición para mostrarse tanto al entrenador como a los levantinistas.

El israelí, como el resto de canteranos prometedores, es una de las apuestas del Levante en los extremos para los próximos años. Ahora, el originario de Israel deberá demostrar si merece tener un mayor protagonismo en un equipo que, con la llegada de Luís Castro, apuesta por los jugadores de banda, con talento y proyección. El Levante UD necesita tanto de Tay Abed como del resto de jugadores para seguir peleando y teniendo posibiliades hasta el final. Aunque esta delicada situación no invita al optimismo... Kareem Tunde, Paco Cortés y el propio Tay son las opciones de extremos naturales de los que dispone el técnico portugués para confeccionar el once. Aunque, por ahora, los dos canteranos está rindiendo a un nivel alto, poniendo las cosas muy difíciles para el resto de atacantes.