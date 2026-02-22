En Directo
"Tenemos que hacer los puntos ahora"
Luís Castro no mira la distancia que tiene con la permanencia, sino "la cantidad necesaria" para permanecer en Primera
- Mensaje de Juan Roig a los jugadores tras el KO contra el Real Madrid en Copa del Rey
- Valencia Basket - Real Madrid, en directo | la Copa del Rey 2026, resultado y narración en vivo
- El Valencia Basket cede ante el Real Madrid y jugará las semifinales de la Minicopa como segundo de grupo
- Horario y dónde ver el Valencia Basket - Real Madrid de Copa del Rey en el Roig Arena
- El Valencia CF espera hoy a su último fichaje: Renzo Saravia
- Carlos Corberán confirma la duda de Lucas Beltrán para La Cerámica
- Así fue el Valencia Basket - Real Madrid de la Minicopa
- Renzo Saravia: 'Soy un profesional, estoy para competir