"Tenemos que hacer los puntos ahora"

Luís Castro no mira la distancia que tiene con la permanencia, sino "la cantidad necesaria" para permanecer en Primera

FC Barcelona - Levante UD.

FC Barcelona - Levante UD. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Rafa Esteve

Rafa Esteve

València
