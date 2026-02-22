En Directo
"Aún quedan muchos puntos en juego. El campeonato se termina en el último partido"
Luís Castro no mira la distancia que tiene con la permanencia, sino "la cantidad necesaria" para permanecer en Primera
