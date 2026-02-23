¿Se diluye el efecto Castro en el Levante UD?

El Levante, que es penúltimo de LaLiga EA Sports a siete puntos de la permanencia, atraviesa la peor racha desde que está en el banquillo Luís Castro, que empezó con buenos resultados pero cuyo efecto ha desaparecido.

La derrota del pasado domingo en el Camp Nou ante el FC Barcelona (3-0) es la cuarta consecutiva, pues antes había perdido ante el Villarreal (0-1), Valencia (0-2) y Athletic Club (4-2). El Levante no gana desde que se impusiera al Elche en Ciutat de València el pasado 23 de enero en la que es hasta la fecha la única victoria del equipo valenciano en su estadio.

Es también el equipo más goleado de Primera, con 44 tantos en contra, y, además, lleva tres partidos sin marcar. Esta mala racha le ha dejado penúltimo y lleva desde la pasada semana a siete puntos de la permanencia.

Muy lejos queda ya la reacción que supuso la llegada al banquillo en el descanso de Navidad del entrenador Luís Castro, que se estrenó con una victoria a domicilio ante el Sevilla y con un empate ante el Espanyol en casa.

Bajón de varias las estrellas

Castro impulsó desde sus primeros partidos varios cambios en el once, como la aparición de Losada o el canterano Tunde en los extremos, pero no ha conseguido sacar la mejor versión de jugadores como Etta Eyong, Carlos Álvarez o Kervin Arriaga.

Etta Eyong disputando un balón en carrera con Adama Boiro / Javier Zorrilla / EFE

El camerunés no marca desde el pasado mes de octubre y lleva tres partidos como suplente pese a que sigue siendo el máximo goleador del equipo con cinco tantos.

Con trece partidos por delante hasta el final de temporada y apenas 18 puntos en el bolsillo, el Levante tendría que ganar al menos ocho partidos de los que le quedan para superar la barrera de los 40 puntos que podría servirle para salvar la categoría.