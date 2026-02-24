Hay Carlos Espí para rato: renovado hasta 2028

Al fin sonrisas en Orriols: Carlos Espí, renovado hasta 2028. El delantero de 21 años amplía su compromiso por dos años más con el Levante UD. La joya levantinista ha renovado automáticamente tras cumplir con el mínimo de partidos estipulados con el primer equipo en Primera División. Desde su debut el 18 de febrero de 2024 con el conjunto granota en el encuentro disputado ante el Racing de Ferrol, el delantero de Tavernes de Valldigna no ha dejado de crecer en todo: en lo futbolístico (compostura, precisión y movimientos), en lo táctico y en lo mental. Con su 1,94 metros de estatura, Espí se ha convertido en un arma vigorosa y efectiva, un punta con características diferentes a las del resto, pero esenciales. Su trabajo intenso, rápida progresión y enorme potencial le convierten en una de las caras de este Levante para los próximos años.

En sus escasas oportunidades, entrando desde el banquillo, siempre pasan cosas: los defensas están más pendientes de él, fija a los centrales, descarga y combina con sus compañeros, pero sobre todo su poderío físico le permite ser un rival muy difícil de defender, temible por las alturas. Todo ello lo complementa con el olfato goleador y la letalidad en el área. La temporada pasada, en Segunda División, ya demostró de lo que es capaz en cuanto tiene una mínima oportunidad de marcar, con un ratio goleador (goles/minuto) muy efectivo. Un "9" de los de toda la vida... el presente y futuro del Levante.

Desde hace ya mucho tiempo, el Ciutat de València reclama más minutos para su delantero: ha recibido la noticia con orgullo y satisfacción, conscientes de que tienen en sus filas a uno de los diamantes brutos de su cantera. El protagonismo de la factoría de Buñol no solo ha ido in crescendo, sino que también ha sido un pilar clave en el que apoyarse el club, tanto en lo futbolístico como en lo económico. Un factor fiable de rédito deportivo. Entre ellos está Espí, quien quiere seguir su proceso de crecimiento y desarrollo, con la máxima de convertirse próximamente en la referencia ofensiva granota. De momento, por méritos propios: capacidad goleadora y pelea constante en el campo, ha derribado la puerta de la titularidad por primera vez en Primera División ante el Villarreal CF. Por su parte, Luís Castro, partidario de apostar por el talento de casa, está contento con el trabajo y las actuaciones del jugador. Además, el bajo rendimiento goleador de Etta Eyong e Iván Romero les abre aún más, si cabe, la entrada en los próximos partidos.

Carlos Espí celebrando a cámara su gol ante el Sevilla / LEVANTE UD

Un "9" poderoso y goleador

Carlos Espí no es un delantero cualquiera. En los últimos años, su físico portentoso y su eficacia goleadora le han valido la etiqueta de "rematador" dentro del área. Un apelativo que se ajusta a la perfección con las características físicas y futbolísticas del de Tavernes de la Valldigna. Fruto de todo ello fue su debut el 23 de agosto de 2025 ante el Barcelona en toda una Primera División, con tan solo 20 años. Mientras que con Julián Calero apenas tuvo protagonismo —168 minutos en seis partidos jugados entre todas las competiciones—, con Luís Castro la situación ha cambiado: suma 209 minutos en siete encuentros, logrando su primera titularidad el pasado miércoles ante el Villarreal en el Ciutat de València. Aunque sigue manteniendo un rol más secundario, con el técnico portugués suele ser de las primeras opciones en ataque esa dinámica de rotación desde el banquillo.

En cuanto a sus números totales, esta temporada ha disputado 14 partidos entre Liga y Copa del Rey y ha anotado tres goles: uno en competición nacional y dos en torneo copero. Además, su tanto en Primera División fue en la goleada por 0-3 ante el Sevilla en el Pizjuán, precisamente saliendo en el minuto 65, con Luís Castro al frente. En el cómputo global, en estos tres años con el primer equipo, Carlos Espí ya ha alcanzado los 50 partidos con el Levante, concretamente 53. En lo estadístico, suma diez goles y dos asistencias. Sin duda, la 2024/25 fue su mejor campaña a nivel profesional, con 37 partidos en Segunda División, en los que anotó seis dianas. Pocos minutos, muchos goles. Por tanto, esta renovación no hace más que confirmar su buen rendimiento y transformación en todos los sentidos en el conjunto granota. Buñol y el propio Levante UD pueden estar muy contentos de tener delante a uno de los delanteros más prometedores procedentes de la cantera de los últimos años. Pólvora y potencia en ataque para un equipo muy necesitado de ello en la máxima categoría del fútbol español.

Otras renovaciones pendientes

Al Levante UD se le acumula el trabajo en las oficinas: hasta cinco jugadores terminan contrato en junio de 2026. Estos son Mathew Ryan, Diego Pampín, Morales, Dela y Pablo Martínez. De momento, no hay nada claro con respecto a la posible continuidad o no en Orriols, aunque todo parece indicar que sus futuros se resolverán en una línea o en otra dependiendo de la permanencia del equipo en Primera División. Actualmente, la mayoría de ellos son jugadores importantes en Primera División, especialmente Dela y Ryan, piezas clave en el equipo. Por su parte, Pablo Martínez, revitalizado con Luís Castro, y Pampín, habían adquirido un mayor protagonismo con Luís Castro. No obstante, el comandante está muy lejos tanto de su mejor versión como de su relevancia en el equipo.