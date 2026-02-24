Última hora | Caso Cömert: Expediente abierto por el botellazo

El derbi entre el Levante UD y el Valencia CF sigue dejando consecuencias más allá de lo deportivo. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido abrir un expediente tras los incidentes ocurridos en el estadio levantinista, donde el defensa valencianista Eray Cömert fue alcanzado por el lanzamiento de una botella desde la grada.

El episodio se produjo en un momento de máxima tensión. Según diversas imágenes difundidas tras el partido, una botella de agua impactó en la cara del jugador cuando este, finalizado el derbi, se encontraba retirándose a los vestuarios. El incidente no fue registrado en el acta arbitral de Miguel Ángel Ortiz Arias, ya que el colegiado no estaba presente.

Momento en que una botella impactó en el jugador del Valencia mientras se retiraba a los vestuarios / Twitter Dani Meroño

Además, tampoco se recogió en el acta lo que sí detalló el informe posterior de LaLiga sobre la celebración del triunfo por parte del defensa del Valencia CF, sucedida antes del botellazo en cuestión. Según palabras textuales del texto del informador en la grada, el defensa suizo "provocó una situación de tensión", un análisis que abría la puerta a que no solo el club 'granota' pudiese ser sancionado por los comités del fútbol español, sino a que lo fuese también el futbolista blanquinegro.

El anexo publicado el pasado miércoles indica que el lanzamiento de objetos se produce "después de que el jugador visitante Cömert se dirigiese a la zona donde se encontraba parte de la afición del Valencia CF, prendiese un banderín de córner, colocase su camiseta sobre este y ondease -el texto original escribe erróneamente hondease- esta a modo de bandera". "Este gesto provocó una situación de tensión con miembros del cuerpo técnico, jugadores y aficionados locales, siendo necesaria la intervención de la Policía Nacional y de los vigilantes de seguridad para restablecer la calma", agrega.

Nombramiento de un instructor independiente antes de la resolución

De momento, según informa 'Tribuna Deportiva', se elaborará un expediente extraordinario al Levante que implica el nombramiento de un instructor independiente, quien deberá analizar las pruebas —acta, informes de LaLiga y de seguridad y material audiovisual— antes de proponer una resolución. A partir de ahí, el Comité determinará si procede una sanción disciplinaria contra el club.

Noticias relacionadas

En caso de castigo, las medidas podrían incluir una multa económica y un apercibimiento de cierre parcial del estadio, previsiblemente del sector desde el que se produjo el lanzamiento. Este tipo de sanción ya se ha aplicado en otras ocasiones similares, con el objetivo de acotar responsabilidades y reforzar los protocolos de prevención.