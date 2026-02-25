Carlos Espí: "La afición está con nosotros y necesitamos ese apoyo para conseguir las victorias"

Carlos Espí, renovado hasta 2028. Esa fue la gran noticia de ayer en Orriols; celebraba tanto por el club como por la afición granota. El Levante UD tiene en sus manos un delantero talentoso y prometedor, pero sobre todo de la casa, made in Buñol. Una joya que sigue creciendo, progresando y madurando a pasos agigantados, con la máxima de consolidarse en la delantera levantinista por muchos años.

Esta mañana, en la rueda de prensa celebrada en la Ciudad Deportiva tras anunciarse su extensión de contrato por dos años más, el de Tavernes de la Valldigna ha asegurado que el equipo está "motivado", trabajando duro, con confianza y preparado para afrontar este tramo decisivo de temporada. Además, ha expresado su orgullo y satisfacción por seguir en el conjunto granota, debutar en Primera División... aunque todo ello es fruto de su trabajo diario y constante, y máxima implicación en el Levante.

La renovación

"Es increíble. Nunca pensábamos mi familia y yo llegar hasta el 2028. Estamos muy contentos".

Su evolución en los últimos años

"Mi idea era sumar minutos con el primer equipo y entrenar todos los días con mis compañeros, que me ayudan y me dan consejos. Me acuerdo de todos los entrenadores que he tenido. Estoy muy contento por ello".

La épica remontada en Elda y la importancia de ganar el viernes

"Esa victoria fue muy bonita. Estamos entrenando todos los días muy bien, al cien por cien. Tenemos muchas ganas de darle una victoria a la afición y de conseguir los tres puntos. Estamos trabajando para conseguir la victoria".

Sus estadísticas

"Cuando salgo al campo intento hacer lo mejor, trabajar al máximo todos los días para, cuando tenga los minutos, aprovecharlos".

Rechazar la cesión al inicio de temporada

"Claramente, en aquel momento observamos todas las opciones que teníamos y, entre todos, pensamos en el objetivo, que era sumar minutos en el primer equipo del Levante. Sobre todo confiaba en el trabajo, trabajando todos los días, mañana-tarde, mañana-tarde creía que iba a poder conseguir el objetivo. Ahora estoy muy contento".

¿Cómo ve al equipo de cara al viernes?

"Veo al equipo muy motivado. Veo que todos los días estamos trabajando con el objetivo de conseguir las victorias. Sabemos que ahora vienen cuatro finales, y tres son en casa. Necesitamos el apoyo de la afición, como por ejemplo el día del Camp Nou, que estaba la grada llena… La afición está con nosotros y necesitamos ese apoyo para conseguir la victoria".

Falta de gol de los delanteros

"Sabemos que los goles van a llegar cien por cien. Estamos trabajando todos los días perfecto y sabemos que, con trabajo y ambición, van a llegar los goles".

Que le dice Luis Castro

"Desde el primer momento vi que tenía confianza en mí, que todo llega desde el trabajo. Me dice que siga siendo yo, que aproveche mis fortalezas y las oportunidades de jugar".

La acogida a los nuevos canteranos

"Cuando subí hace dos años al primer equipo lo que más necesitaba era la ayuda de los jóvenes que ya estaban en el primer equipo. Xavi Grande, Edgar… me ayudaron. Cuando supe que iba a subir Nacho Pérez, lo único que quería era ayudarle para que estuviera con todos nosotros".

Diferencias entre Segunda División y Primera División

"Todo tiene un proceso de adaptación. Sí que he notado una gran diferencia entre los rivales que me defienden: son más listos, más inteligentes y más fuertes. Por eso estamos trabajando todos los días, ya que hay una gran diferencia".

Disfrutar de jugar en Primera División

"Aún no he podido celebrar mi renovación porque estoy aquí en Valencia y mis padres están en el pueblo, pero están muy contentos, ya me lo dijeron cuando se cumplió. Cada partido que van fuera solo verlos ahí es una gran alegría".

Objetivo: ¿quedarte muchos años en el Levante?

"Tengo la confianza del club desde el primer día, desde que llegué del Alzira. Pasan los años y veo que la confianza sigue ahí".

Oportunidad de jugar más con el primer equipo tras la salida de Koya

"Cuando se va Koya veo que puedo tener más oportunidades. Pero todo pasa por seguir trabajando y trabajando. Confiaba en mí y sabía que podía seguir teniendo minutos, e intentar aprovecharlos.

Potenciar los centros al área y remates de cabeza

"Cuando entro intento estar en área, ahí soy fuerte. Los centros están trabajados, pero a veces los laterales no ven la opción de centrar. Sé que cuando centren voy a estar ahí al remate".