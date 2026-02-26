Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colmo en Orriols: El CTA designa para el partido ante el Alavés al mismo árbitro que dejó sin ascenso al Levante en 2023

Hernández Maeso, colegiado que señaló el polémico penalti de Róber Pier que condenó a los granotas a permanecer en Segunda, será el encargado de impartir justicia en la final por la permanencia en el Ciutat

Momento de la revisión del dudoso penalti que dejó sin ascenso al Levante.

Momento de la revisión del dudoso penalti que dejó sin ascenso al Levante. / JM López

Rafa Esteve

Rafa Esteve

València

El Comité Técnico de Árbitros ha hecho oficial al colegiado que impartirá justicia en el Levante UD - Deportivo Alavés correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports. Hernández Maeso será el encargado de pitar un duelo trascendental por la permanencia después de ser protagonista en la final playoff de ascenso a Primera División de 2023, donde señaló un dudoso penalti en el tiempo de descuento de la prórroga que condenó a los granotas a permanecer un año más en Segunda División.

