Colmo en Orriols: El CTA designa para el partido ante el Alavés al mismo árbitro que dejó sin ascenso al Levante en 2023

El Comité Técnico de Árbitros ha hecho oficial al colegiado que impartirá justicia en el Levante UD - Deportivo Alavés correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports. Hernández Maeso será el encargado de pitar un duelo trascendental por la permanencia después de ser protagonista en la final playoff de ascenso a Primera División de 2023, donde señaló un dudoso penalti en el tiempo de descuento de la prórroga que condenó a los granotas a permanecer un año más en Segunda División.