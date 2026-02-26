Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"La situación es difícil pero no es imposible"

Luís Castro quiere que "los niveles de concentración sean altos" durante los 90 minutos y quiere que su equipo tenga "la cabeza a la misma altura que el corazón"

Luís Castro, en rueda de prensa

Luís Castro, en rueda de prensa / G. Caballero

Rafa Esteve

Rafa Esteve

La plantilla del Levante realiza este jueves en el Ciutat de València la última sesión previa al partido ante el Alavés. Los granotas llegan a la cita con la imperiosa necesidad de ganar a un supuesto rival directo que le aventaja en nueve puntos gracias a una racha de 8 de 15 puntos en las últimas cinco jornadas, por sólo tres de los de Luís Castro. El técnico portugués analiza a partir de las 12:30 en rueda de prensa la última hora del choque.

