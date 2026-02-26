En Directo
"La situación es difícil pero no es imposible"
Luís Castro quiere que "los niveles de concentración sean altos" durante los 90 minutos y quiere que su equipo tenga "la cabeza a la misma altura que el corazón"
La plantilla del Levante realiza este jueves en el Ciutat de València la última sesión previa al partido ante el Alavés. Los granotas llegan a la cita con la imperiosa necesidad de ganar a un supuesto rival directo que le aventaja en nueve puntos gracias a una racha de 8 de 15 puntos en las últimas cinco jornadas, por sólo tres de los de Luís Castro. El técnico portugués analiza a partir de las 12:30 en rueda de prensa la última hora del choque.
Directo | Luís Castro analiza la última hora del Levante - Alavés
Finaliza la rueda de prensa de Luís Castro, previa al encuentro contra el Deportivo Alavés.
Futuro de Coutet, ¿beneficia al Levante?
No puedo controlarlo y me voy a reiterar en eso. Tengo que hacer que el equipo esté concentrado en los movimientos colectivos e individuales del Alavés.
Calendario para hacerse fuerte
Miro todos los partidos para ganar. Teóricamente estos partidos son más fáciles, pero si no estás en tu máximo... No hay partido fácil en LaLiga, por eso siempre hay sorpresas. Tienes que estar a mil y pensar solo en el Alavés. Que toda la gente esté con la energía depositada contra el Alavés. Es un equipo fuerte y díficil, con dos delanteros muy completos. Hay que estar concentrados.
La final ante el Alavés, de los partidos de los que te empapas
Es una de las situaciones que ,e hizo venir a LaLiga. Somos un club con una identidad muy clara, los aficionados del Levante no son solo de las victorias. Son aficionados del club. Es por eso que hay muchas cosas pero no es negociable la identidad del club, que es dar el cien por cien.
Confianza en Carlos Espí y si hay más casos en la plantilla
Respaldo a todos los jugadores. Hablo con ellos. Cuando doy minutos a los jugadores es porque son capaces. Solo dos porteros no hay jugado. El resto, todos. Creemos en toda la plantilla.
Los rivales le han pillado el truco
Tenemos que mejorar algunas decisiones. En varios partidos tenemos algunas situaciones en las que estamos bien y la decisión no es buena. Ante el Barça salimos de saque de portería y llegamos al área contraria siendo 4 contra 1... y no hicimos centro. Llegar ahí está bien pero después hay que hacer la decisión. Sabemos qué son los espacios que queremos. Es a mí como entrenador, de encontrar soluciones. El fútbol son detalles. Si Carlos marca ante el Barça todo hubiera cambiado.
Etta Eyong
Está trabajando para mejorar. Está intentando hacer las cosas mejor. Es el goleador del equipo y creo que en los primeros partidos estuvo muy bien. Aunque no haga goles también está bien. Tiene oportunidades todos los partidos. Vino de la Copa África y sin entrenar jugó ante Espanyol. Estoy centrado en lo que el club necesita. Sabe lo que tiene que cambiar, hacemos vídeos con él. Hay diferencias de cuando hacía goles. El jugador está trabajando y lo intenta. Tener a Etta al 100% nos da más chances para ganar partidos, pero también todos los jugadores. Tendremos una probabilidad alta para ganar partidos.
Margen de error pequeño para salvarse
Tengo que ganar uno de uno. Y es el del Alavés. Es mi objetivo ahora. Después, miraremos el próximo.
Equipo con más goles en contra
Hay que generar situaciones y marcar, pero también no conceder. Cuando defiendes mejor estás cerca de ganar y eso es claro. El fútbol tiene muchas cosas pero se resume en las áreas. Quien gana siempre es el mejor.
Enfermería
Unai está con algunas molestias, normales de la operación. Es normal que la rodilla sienta algo pero es natural. Ugo ha salido contra Villarreal porque salió tocado de la lesión. Entró en convocatoria ante Barça y pensamos que no estaba bien. Él quiere jugar, estará en la convocatoria, pero, si no empieza de inicio, puede jugar minutos. Es un jugador que quiere jugar aun estando con molestias.
- El primer 'problema' para el Valencia CF de Corberán ante Osasuna
- La nueva vida de Hugo Guillamón en Croacia
- Así defienden el Valencia y el Ayuntamiento la licencia de obra del Nou Mestalla
- La 'nueva' pareja de centrales con la que el Valencia CF se va a jugar la salvación
- Copete pasará por el quirófano y puede decir adiós a toda la temporada
- Comunicado oficial del Valencia CF sobre José Copete
- ¿Por qué no volvió Albiol al Valencia CF? 'El fichaje estuvo a punto de cerrarse, pero...
- Julen Agirrezabala vuelve y se reabre el debate en la portería del Valencia CF