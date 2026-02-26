Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Luís Castro analiza la última hora del Levante - Alavés

La plantilla del Levante realiza este jueves en el Ciutat de València la última sesión previa al partido ante el Alavés.

Luís Castro, en rueda de prensa

Luís Castro, en rueda de prensa / G. Caballero

Rafa Esteve

Rafa Esteve

La plantilla del Levante realiza este jueves en el Ciutat de València la última sesión previa al partido ante el Alavés. Los granotas llegan a la cita con la imperiosa necesidad de ganar a un supuesto rival directo que le aventaja en nueve puntos gracias a una racha de 8 de 15 puntos en las últimas cinco jornadas, por sólo tres de los de Luís Castro. El técnico portugués analiza a partir de las 12:30 en rueda de prensa la última hora del choque.

