Argentina, pendiente del Levante-Alavés por el futuro de Coudet

Levante UD y Deportivo Alavés se miden las caras esta noche en el Ciutat de València en un encuentro importante, marcado por la lucha por la permanencia, la necesidad de puntos y la situación de Eduardo Coudet, seguido muy de cerca por River Plate. La semana previa al gran partido entre granotas y babazorros ha estado plagada de informaciones, rumores y por un fuerte interés de los "millonarios" por hacerse con el entrenador vitoriano tras la revolucionaria salida de Marcelo Gallardo. Las palabras de Coudet en la rueda de prensa postpartido serán determinantes para saber el alcance de esta noticia y el devenir de su futuro.

Esta situación ha obligado al club argentino a mover ficha, centrando su mirada única y exclusivamente en Coudet, quien habría negado todo tipo de contacto. No obstante, Argentina y el propio River Plate estarán pendientes de este Levante-Alavés, preparados para ir con todo a por su fichaje. De hecho, su vinculación con River ha ido in crescendo... y su futuro todavía está en el aire. Actualmente, el "Chacho" tiene a los suyos en la 14.ª posición, con 27 puntos, a tres del descenso, que lo marca el Mallorca con 24 puntos. El de esta noche es un encuentro crucial para ambos clubes, pero sobre todo para el Levante, siendo este uno de sus últimos trenes para la permanencia en Primera División.

Coudet lo niega todo

Por su parte, Eduardo Coudet se ha mostrado tajante con respecto a una posible salida del Depotivo Alavés rumbo a Argentina. El técnico argentino negó rotundamente todos los rumores, aunque se dejó querer por su vinculación con River Plate. "Tengo cuatro hijos y les juro por ellos que nadie de River se comunicó conmigo ni con mi representante. Lo digo para que quede claro y no quede como una cuestión que se puede ocultar. Conociendo cómo se maneja la directiva de esa institución, no creo que se hayan comunicado con nadie por una cuestión de respeto a un entrenador diferente que se despide hoy", afirmaba el entrenador babazorro.

Además, añadió que "nadie de River se ha comunicado conmigo ni con mi representante. Estoy al margen de todo el ruido que se ha armado, es la verdad", reiteraba Coudet. No obstante, aseguró que ser una de las opciones para ocupar el banquillo de River es "un orgullo", pero volvió a negar cualquier tipo de negociación. "La realidad y lo importante es el duelo de mañana", concluyó el "Chacho".