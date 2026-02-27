Estas son las notas del Levante UD ante el Alavés

Levante UD y Deportivo Alavés se medían en el Ciutat de València en el encuentro correspondiente a la jornada 26, un duelo por la permanencia, de máxima importancia para el futuro de los granotas en Primera División. Los de Luís Castro mostraron dos caras muy diferentes durante el partido: en la primera mitad faltó un punto de valentía, creatividad y caudal ofensivo; mientras que, en la segunda todo lo contrario, el equipo tiró de corazón, empujó y creyó hasta el final en sus posibilidades. Esta impetuosa reacción cambió el partido por completo: una victoria plagada de sufrimiento y de heroica levantinista para seguir confiando en la salvación. Ahora mismo, cuatro puntos separan al conjunto granota de su tan ansiada salvación. Un triunfo de mucha unión y fe, de mucho Levante.

Titulares:

Mathew Ryan - Salvador - (8)

Fue el mejor del Levante en la primera parte. Salvador, seguro y concentrado una vez más. Dejó varias intervenciones importantes, una doble parada decisiva. Estuvo rápido y fiable por arriba, con sus reflejos habituales. Su gran actuación en el primer tiempo fue determinante para el triunfo granota.

Manu Sánchez - (6,5)

En la primera parte, le faltó un punto de contundencia y resistencia en los duelos. Apretó mucho arriba, y eso le hizo dejar huecos a su espalda. Se le fueron un par de veces en el uno contra uno. En la segunda parte, se incorporó con decisión al ataque, dejando buenos centros.

Jeremy Toljan - (6,5)

En la primera parte, estuvo poco participativo ofensivamente. En lo defensivo, dejó varios huecos a su espalda que aprovechó el rival. Mejoró en la segunda parte, dejando buenos centros, especialmente el que le pone a Carlos Espí para su remate acrobático repelido por Sivera.

Dela - Líder- (8)

De lo mejor en defensa en la primera parte. Estuvo fuerte, contundente e intenso en acciones defensivas. Ganó todos los duelos individuales. Concentrado y agresivo en las coberturas. Dejó varios pases al hueco y buenos desplazamientos en largo. Además, sacó una ocasión clarísima bajo palos tras un corregir un error suyo en el despeje. Volvió a mostrar ese carácter y liderazgo necesario en este tipo de partidos.

Matías Moreno - Intenso - (6,5)

Estuvo atrevido en salida de balón, pero le faltó un punto de contundencia en la defensa del área en la primera parte. Dejó buenas recuperaciones, fuerte por las alturas e intenso en los duelos.

Ugo Raghouber - Intermitente- (6)

Tuvo un error grave en salida de balón que pudo costar el primer gol. Dejó varios detalles de calidad en salida de balón, mostrando esa verticalidad. Estuvo intenso en los duelos. Mucha clase, pero en algunos momentos pecó de exceso de tranquilidad. En la primera parte, estuvo más enfocado en tareas defensivas, en cerrar atrás en con los tres centrales que de conectar con los interiores. Perdió varis balones importantes en salida que ocasionaron peligro. No fue su mejor partido con la elástica granota.

Carlos Álvarez - Eléctrico- (7)

Empezó el partido concentrado, intenso y participativo. Dejó buenos movimientos y pases clave en el último tercio del campo. Tuvo la ocasión más clara de la primera parte llegando desde atrás y rematando un gran centro de Paco Cortés. No obstante, fue de más a menos, diluyéndose ese gran comienzo. Faltó que apareciese más en la creación y la construcción del juego. La tocó poco, pero cuando la tocaba se notaba esa calidad diferencial. Tuvo la ocasión más clara del partido con un disparo al palo tras aparecer muy bien por centro. En su mejor momento de la segunda mitad se marchó lesionado por unas molestias en la ingle.

Olasagasti - (6,5)

Estuvo participativo en construcción de las jugadas, aunque no fue su partido más fino. En la segunda parte, se liberó y adquirió un protagonismo mayor en la sala de máquinas, con buenas combinaciones y pases clave. Dejó varios centros interesantes a balón parado.

Kareem Tunde - Fogonazos - (6)

Apretó y presionó arriba provocando errores. En ataque no tuvo su mejor partido: poco desequilibrio y poca verticalidad. Provocó la expulsión de Parada tras un gran movimiento al espacio. Intentó desbordar e intentó el golpeo en varias ocasiones, pero le faltó estar más activo y combinativo con sus compañeros.

Paco Cortés - Protagonista - (7,5)

Muy participativo por banda, dio un gran pase a Carlos Álvarez en el área. Regaló una ocasión clarísima de gol. Presión y pelea constante. Poco desequilibrio y desaparecido. Generó otra gran ocasión para Carlos Álvarez en el inicio de la segunda parte, un pase clave. El más desequilibrante del equipo: atrevido, regateador y centrador.

Iván Romero - Móvil - (6)

Bien descargando y aguantando balones. Presión y trabajo constante. Tuvo la ocasión más clara del Levante en la primera parte tras una buena conducción y terminó rematando solo, pero no la metió. Se marchó sin su ansiado gol para romper la sequía, aunque la tuvo. Vertical, veloz y regates cayendo en banda.

Entrenador:

Luís Castro -

Una primera parte para olvidar del equipo. Planteamiento poco atrevido y defensivo, con poca creación de juego y sin ocasiones claras en ataque. Faltaron ideas, con un medio campo partido y una desconexión entre el pivote y los interiores. Ryan salvó al equipo de irse con varios goles abajo al descanso. Mitad justa y limitada en todos los aspectos. Se esperaba un equipo más impetuoso y agresivo.

No obstante, todo cambió en la segunda parte. El equipo reaccionó, se mostró más valiente, intenso y generó mucho en ataque. Ahora sí, el equipo tiró de corazón, de sentimiento granota y creyó hasta el final en sus posibilidades. La charla del míster al descanso fue decisiva en la mentalidad y la determinación de los jugadores. La roja favoreció a un equipo que ya iba lanzado a por la victoria. Un gran triunfo para seguir creyendo en el equipo, y sobre todo en Luís Castro.

Suplentes:

Carlos Espí - Héroe - (9)

Entró intenso, peleón y con convicción en los primeros minutos de la segunda mitad. Tuvo una ocasión clarísima de volea acrobática, pero una gran parada de Sivera. No dejó de correr y trabajar. Fue decisivo una vez más saliendo del banquillo dándole la victoria en los últimos minutos al Levante tras un golazo por la escuadra del canterano. Además, ganó las disputas y se hizo fuerte en el área. Otra vez, Espí volvió a aparecer... el héroe del partido. Pero, volvería a aparecer otra vez en el minuto 97 para finiquitar el partido y dar tres puntos cruciales a su equipo. Un doblete histórico.

Oriol Rey - (6)

Recogió el rol de centrocampista más defensivo, construyendo las jugadas desde atrás. Dejó buenas combinaciones y algún centro peligroso.

Morales - (6)

Dejó un gran centro al área nada más entrar. Estuvo intenso en recuperaciones. Tiro de madurez y experiencia para sobrellevar la ventaja y el partido.

Etta Eyong - (5)

Entro en el minuto 80 al partido y no tocó mucho balón.

Iker Losada - (6)

Intentó participar en las jugadas de ataque con buenas combinaciones. Dejó pases clave que pudieron ampliar la ventaja en el marcador.