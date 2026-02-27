Esto son los once elegidos por Luís Castro ante el Alavés: Etta, otra vez banquillo

Tres novedades en el once del Levante UD para enfrentarse al Alavés con respecto al último encuentro ante el Barcelona. Ryan, bajo palos; con una defensa compuesta por Toljan y Manu Sánchez en los laterales, pero esta vez Matías Moreno volverá a formar pareja de centrales junto a Dela. Alan Matturro permanecerá en el banquillo.

En la sala de máquinas, vuelve Ugo Raghouber, quien descansó ante el Barcelona por molestias, y los dos interiores serán nuevamente Carlos Álvarez y Olasagasti. En los extremos, Luís Castro apuesta todo por la cantera: Kareem Tunde, extremo derecho, y vuelve Paco Cortés al flanco izquierdo tras sus buenas actuaciones. Por último, la gran novedad es esa tercera suplencia consecutiva de Etta Eyong, que volverá a ser reemplazado por Iván Romero en punta de lanza.