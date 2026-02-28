Luís Castro: "Vamos a pelear por todos los puntos, nos vamos a dejar la vida por el club"

Luís Castro, durante el flash postpartido, se ha mostrado satisfecho con la actitud, intensidad y pelea constante de su equipo en la gran victoria por 2-0 ante el Deportivo Alavés. Además, se ha mostrado confiado con poder lograr el ansiado objetivo de la permanencia y contento con la gran actuación de Carlos Espí, a quien le ha dado plena confianza desde el minuto uno. El técnico granota elige creer y su afición, también. Un triunfo épico que pone la salvación a cuatro puntos.

En cuanto al partido del Levante, ha dicho lo siguiente: "Sí, tenemos que hacer puntos, y hacer tres es mejor. El equipo ha dado el cien por cien en el partido, el máximo, y cuando lo haces estás más cerca de ganar. El Alavés ha aprovechado algunas situaciones de pérdidas de balón nuestras y en transición. Defensivamente, estábamos bien, pero ofensivamente estábamos perdiendo algunos balones que no puedes perder. En la segunda mitad, les dije que teníamos tiempo para ganar, que vamos a hacer las cosas bien, porque estábamos con tanta ansiedad que nos hacía perder balones simples y nos estaban haciendo daño. Vamos tranquilos, vamos a empezar. Empezamos muy bien, con ocasiones y una defensa monumental del portero al remate de Espí. Estuvimos mucho por arriba. Es mérito nuestro ganar el partido", explicaba Luís Castro.

Sobre Carlos Espí

En referencia a la actuación estelar de Carlos Espí, el técnico portugués alabó su buen trabajo durante la semana, su perfil diferencial y su gran partido. "Es un delantero con una capacidad física muy fuerte, pero también muy bien en la definición con pie derecho, pie izquierdo y de cabeza. La semana que ha hecho es muy buena. Ha hecho muy buenos goles en la semana y ha hecho lo mismo en el partido", aseguraba con satisfacción el portugués.

Mensaje de optimismo

Por último, el entrenador del Levante dejó un mensaje claro de fe y optimismo a la afición para conseguir la salvación. "Vamos a pelear por todos los puntos. En los partidos que hemos perdido no hemos estado peor que el adversario. Excepto el último partido, que han estado mejor con nosotros y es mérito de ellos que hayan ganado. Pero la primera ocasión de gol fue nuestra. Hemos peleado por todos los partidos y vamos a continuar peleando. Yo creo que es posible, por eso he venido al Levante. Yo, el staff, los jugadores y el Levante vamos a dar la vida por el club, concluía un Luís Castro esperanzado.