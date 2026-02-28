Morales, siete jornadas fuera del mapa después

Morales volvió a vestirse de corto. Después de siete partidos viendo a sus compañeros jugarse la vida desde el banquillo, el futbolista del Levante UD reapareció sobre el césped del Ciutat de València. El Comandante había estado fuera del mapa, sin minutos ni foco desde el 11 de enero, que fue su última aparición con la casaca levantinista. Pero frente al Deportivo Alavés, y con el 0-0 todavía sobreimpresionado en el marcador,Luís Castro decidió dar entrada al delantero madrileño. Entró en el minuto 69 en sustitución de Paco Cortés, que había sido amonestado por protestar una decisión de Hernández Maeso.

Con superioridad numérica tras la expulsión por doble amarilla —cogida con pinzas— de Víctor Parada , el Levante se lanzó a por los tres puntos. No había motivos para no hacerlo, no se podían conformar con un posible empate. Y uno de los principales agitadores en los últimos minutos del segundo tiempo fue José Luis Morales. El ‘11’ granota aportó experiencia y veteranía propia de sus grandes años en la élite, dejó fogonazos de calidad, tomó buenas decisiones, contribuyó con acierto e incluso arrancó algunos aplausos en la grada.

Una aparición testimonial

Si con Julián Calero al mando su participación quedó relegada a un rol secundario como un intento de revulsivo, salvo la visita del FC Barcelona al Ciutat que fue su única titularidad, con la llegada de Luís Castro, el Comandante pasó a quedarse en el banquillo sin minutos. Bajo las órdenes del portugués tan solo había disputado 21 minutos ante el Sevilla y el Espanyol. Su última aparición contra el conjunto perico, de hecho, fue breve y sobre la bocina: aquel 11 de enero entró en el minuto 88’ por Kareem Tunde, que abandonó el terreno de juego tocado.

