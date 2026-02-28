Parte médico del Levante por la lesión de Carlos Álvarez

El viernes fue un día feliz para el levantinismo con la victoria del Levante UD frente al Alavés que le permite seguir soñando con la salvación. Sin embargo, ese necesario triunfo se cobró una víctima importante, y es que Carlos Álvarez tuvo que abandonar el terreno de juego antes de lo previso por una lesión muscular.

La imagen del centrocampista granota tendido sobre el terreno de juego y, posteriormente, abandonando el campo con claro rostro de enfado, ya eran un claro indicativo de que algo no iba bien. El futbolista se sometió a pruebas médicas este sábado para conocer el alcance de la lesión y el Levante ya ha comunicado los resultados a través de un parte médico.

Comunicado oficial del Levante

Carlos Álvarez se ha sometido a diferentes pruebas médicas para conocer el alcance las molestias que le impidieron finalizar el encuentro de ayer frente al Deportivo Alavés. Las pruebas han revelado que el jugador sufre una lesión muscular en el aductor largo derecho. La evolución de la lesión marcará su incorporación a los entrenamientos con el grupo.

Como es costumbre, el club no indica plazos de recuperación, aunque todo hace indicar que el Levante de Luis Castro tendrá que afrontar varios partidos importantes sin una de sus máximas estrellas.

