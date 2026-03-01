Kareem Tunde, renovado hasta 2029

Esta última semana de febrero de 2026 ha estado plagada de buenas noticias en Orriols: renovación de Carlos Espí y doblete ante el Alavés, victoria crucial por 2-0 frente al conjunto babazorro en el Ciutat, y ahora, la prolongación de Kareem Tunde hasta 2029. No todo son negativas y desgracias para el Levante UD... Sin duda, una de las claves más positivas del conjunto granota ha sido la explosión y el protagonismo de los canteranos en el primer equipo. Carlos Espí, Nacho Pérez, Paco Cortés y Kareem Tunde están disfrutando de oportunidades en toda una Primera División de la mano de un Luís Castro centrado en potenciar el talento de la factoría de Buñol, cada vez más arraigada en el equipo. Esta camada de futbolistas jóvenes y prometedores está inmersa en un proceso de crecimiento y progresión, madurando a pasos agigantados con la responsabilidad que significa vestir los colores azulgranas en la máxima categoría del fútbol español.

Un indiscutible para Luís Castro

Uno de estos jugadores es Tunde, quien, a sus 20 años, logró su ansiado debut con el primer equipo el pasado 20 de diciembre de 2025 ante la Real Sociedad. No fueron solo 16 minutos... sino el comienzo de una progresiva consolidación en el cuadro levantinista bajo las órdenes del técnico portugués. En aquel momento, Álvaro del Moral apostó por él, y ahora es Luís Castro el que no solo ha continuado esa confianza, sino que la ha incrementado por dos e incluso por tres. En efecto, con el actual entrenador granota, el extremo originario de Barcelona se ha afianzado en la banda izquierda, y ya acumula ocho titularidades en nueve partidos jugados. En su apuesta por extremos atrevidos y verticales, el canterano de 1,77 m de altura ha aparecido como una constelación en el ataque del Levante.

Potencia, explosividad y desequilibrio son tres cualidades inherentes a un Tunde que no ha dejado de crecer desde su debut hace ya varios meses. Su capacidad regateadora, poderío físico y habilidad en el uno contra uno le convierten en un jugador diferente, capaz de integrar también trabajo defensivo y ayudas constantes a Jeremy Toljan. Además, en sus oportunidades como titular, ha mostrado su capacidad para repetir esfuerzos, resistencia y esas internadas desde la banda hacia el área, llegando incluso en varias ocasiones a armar el disparo desde lejos. Lo que fue una oportunidad se ha convertido en una realidad: un extremo importante y regular para Luís Castro. De los pocos jugadores que apenas ha rotado, jugando prácticamente todos los minutos, 641 concretamente.

De momento, Tunde está aprovechando al máximo sus apariciones en el primer equipo, mentalizado y trabajando duro por logar el ansiado objetivo de la permanencia. Una perla made in Buñol con mucho potencial y mucho margen de mejora, aunque por ahora está dejando buenas sensaciones, con un rendimiento notable y ascendente. Tres años más de presente y futuro en un Levante UD que sigue forjando y protegiendo las bases del club para lo que se avecina... Buñol está más fuerte que nunca. Como no, la afición granota, ilusionada con sus nuevos canteranos, empieza a ver muchas luces en el fondo de la oscuridad.

Kareem Tunde pugando un balón con Ruggeri / LEVANTE UD

Cinco canteranos debutantes en Primera División

El regreso del Levante UD a Primera División no está siendo nada fácil. Inmerso en una delicada situación anímica y de resultados, los granotas han vuelto a tirar de su cantera, esa cuyo protagonismo en el primer equipo se ha incrementado en los últimos años. Hasta el momento, cinco son los canteranos debutantes esta temporada en la élite del fútbol español: Pablo Campos (23 años), Carlos Espí (20 años), Nacho Pérez (17 años), Paco Cortés (18 años) y Kareem Tunde (20 años).

Todos ellos han alcanzado su sueño no solo de debutar con el Levante, sino de hacerlo en toda una Primera División, con todo lo que eso conlleva. Este gran paso les da la posibilidad tanto de seguir mejorando y maduranzo como futbolistas profesionales como de sumar minutos de calidad en el primer equipo. Su compromiso, implicación y ADN granota han cautivado a una afición satisfecha con la apuesta de Luís Castro por la cantera. Todos estos jugadores forman parte del futuro del club, una trayectoria que va desde el Atlético Levante a cumplir con su anhelo de pelear por los colores levantinistas y seguir creciendo de la mano. Se aproxima un futuro próspero, en buenas manos.