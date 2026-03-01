¿Cómo está la salvación para el Levante UD tras la jornada 26?

El Levante UD sigue inmerso en una auténtica batalla por la permanencia. Muchos son los equipos que pelean en un pelotón conjunto por quedarse un año más en Primera División. Este año, la salvación está muy cara, lo que exige la mejor versión de cada uno de los clubes para mantener sus opciones hasta final de temporada. Uno de ellos es el conjunto granota, al que se le había dado por desaparecido del mapa, por desahuciado, por muerto... pero que ha renacido en sus oportunidades de salvarse. Situación difícil, sí, posición complicada en la tabla, sí, racha de resultados adversa, sí, pero si algo tiene este club es su capacidad de resiliencia, de resistir los goles y de levantarse bajo esa estela de sufrimiento y épica inherentes al ADN de Orriols.

Sin encontrar su mejor juego, sin mucha creatividad y sin generar demasiadas oportunidades claras de peligro, los de Luís Castro sumaron una victoria trascendental por 2-0 ante el Alavés en un Ciutat de València volcado hasta el final con su equipo. Este no es un triunfo cualquiera... es un triunfo de mucha unión, de mucho corazón y de mucho sentimiento granota. Lo que parecía un descenso asegurado se ha convertido ahora en una posibilidad real de protagonizar una remontada histórica plagada de mucho levantinismo. Ni Carlos Espí, héroe con su doblete ante el Alavés, ni Luís Castro, ni el resto de la plantilla, ni la afición quieren perecer tan fácilmente. Eso sí, triunfos como este, las buenas actuaciones y los argumentos futbolísticos deberán extenderse en el tiempo, lo que demostrará si este Levante realmente quiere salvarse.

Aunque, como casi siempre, por encima de todo priman las victorias y los buenos resultados, no las sensaciones ni el "buen juego". Cierto es que el equipo necesitará potenciar tanto sus registros ofensivos como defensivos si quiere sobrepasar a rivales directos con la misma urgencia y necesidad de sumar de tres lo antes posible. Para bien o para mal, la permanencia aún está por resolver... aunque el tiempo y las victorias apremian más que nunca. Ahora, solo quedan "finales" decisivas y eliminatorias para los granotas.

Carlos Espí celebrando uno de sus goles ante el Alavés en el Ciutat / LALIGA

Otra vida, misma ilusión

El Levante UD tenía que responder... y respondió. No fue la actuación más brillante, pero los puntos se quedaron en un Ciutat de València que vuelve a ilusionarse con una salvación difícil, pero no imposible. Tres son las situaciones que dan mucha esperanza a los granotas tras la jornada 26 para seguir peleando por sus opciones hasta el final: primero, la distancia respecto a la permanencia, que ha pasado de siete a cinco puntos; segundo, el triunfo lleno de optimismo y épica en el coliseo levantinista; y tercero, el calendario "asequible", que sopla el viento a favor de un equipo al que solo le quedan "finales". Otra vida, ilusiones y pasiones renovadas para seguir un año más en Primera División. Costó muchas lágrimas y sacrificio ascender. Por ello, los de Orriols deberán vender su piel muy cara, una piel compuesta de roble y de hierro para resistir la dureza y los envites de esta competición.

En cuanto a lo ocurrido en la jornada 26, los resultados han favorecido mayoritariamente los intereses granotas. La victoria ante el Alavés deja a los babazorros muy tocados y pendientes de resolver los problemas con el entrenador. Además, las derrotas del Mallorca (0-1 ante la Real Sociedad) y Real Oviedo (0-1 ante el Atlético de Madrid), y el empate del Elche por 2-2 contra el Espanyol significa recortar dos puntos la distancia con respecto al conjunto franjiverde, que marca la salvación con 26 puntos. De terminar la jornada 25 a siete, ahora son cinco. Poco a poco. Partido a partido. No queda otra. Seguir picando hasta que reluzca el oro de la salvación. Un oro muy caro, de valor incalculable. El Rayo Vallecano también se dejó dos puntos con un empate 1-1 frente al Athletic en Vallecas. No obstante, el Valencia CF ha logrado una victoria importante por 1-0 ante el Osasuna en Mestalla para coger aire y separarse de la zona delicada de la clasificación con 29 puntos. Por tanto, una jornada beneficiosa para los levantinistas, aunque podía haber sido incluso mejor.

Un calendario oportuno

Sin duda, una de las claves para que el Levante pueda seguir confiando en la salvación es el calendario oportuno y "favorable". Atrás quedan gigantes como Barcelona y Real Madrid y los encuentros más complicados en el Ciutat de València. Tras superar esta gran final ante el Alavés, al conjunto granota afrontará otra de ellas este sábado 7 de marzo ante el Girona, nuevamente en casa, rodeado de su gente. Además, al equipo valenciano le quedarán otras cinco finales en el Ciutat ante rivales directos: Real Oviedo, Getafe, Sevilla, Osasuna y Mallorca.

Porque sí, la permanencia pasa por fortalecerse en el templo granota, donde no se admiten fallos. Aunque parezcan rivales de menor entidad, todos ellos comparten un objetivo común: salvarse. Por tanto, la necesidad de puntos y la igualdad entre los clubes presentan estos encuentros como batallones por seguir viviendo en la máxima categoría del fútbol español. Cierto es que las visitas a domicilio incrementan la dificultad, aunque quitarse a Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club amplían las posibilidades de éxito. Se avecinan semanas decisivas donde se deberán decidir el futuro del Levante UD en esta categoría. Aunque los granotas no están dispuestos a rendirse tan fácilmente, siguen creyendo y honrarán su historia en busca de una salvación que puede ser legendaria. Pero la dificultad es máxima en LaLiga: solo un equipo fuerte en las dos áreas, altamente competitivo y sacrificado puede sacar esto adelante. Actuaciones convincentes o por lo menos victoriosas, como la del sábado.