Carlos Espí, impacto inmediato... y máximo goleador del Levante UD

El fútbol es un deporte dinámico, donde todo puede cambiar de la noche a la mañana. Pero también requiere de cualidades innatas, entrenamientos y ese punto de suerte para aprovechar los momentos puntuales y las dinámicas. Y aquí es donde ha entrado de lleno Carlos Espí. Es un delantero grande, tanque, de los que cada vez hay menos. Sus 194 centímetros y gran fortaleza física poco habitual para un chico de 20 años, hacen de él una opción más que interesante para completar un ataque granota en el que hay otros goleadores como Etta Eyong (5) o Iván Romero (4). Días después de firmar su renovación, lo celebró con un doblete que le convierte en el máximo goleador del equipo esta temporada empatado con el camerunés.

Carlos Espí se ha convertido en el mejor argumento ofensivo del Levante UD cuando el partido se inclina hacia el desgaste y la tensión, el resultado pinta mal o toca ir al cuerpo a cuerpo. El delantero de Tavernes de la Valldigna fue decisivo en el triunfo ante el Deportivo Alavés (2-0), firmando un doblete en los últimos minutos que mantiene al conjunto granota con vida en la pelea por la permanencia en LaLiga EA Sports.

El patrón ya no es casualidad. Espí, de apenas 20 años, ha construido su impacto desde el banquillo. Ante el Alavés entró en el minuto 58 y resolvió en el 88 y en el 97, confirmando una tendencia que define su perfil esta temporada: 3 goles en 13 partidos de Liga, con una sola titularidad.

Espí, celebrando el gol de la victoria con sus compañeros / LaLiga

Su influencia no se limita al campeonato doméstico. En la Copa del Rey, el delantero ha sido igual de determinante: 2 goles en 2 partidos, demostrando que su instinto no entiende de contextos. Cuando pisa área, genera peligro. No hay más que recordar que cambió el partido del curso pasado ante el Burgos que supuso el ascenso del Levante UD a Primera. Entró con 2-1 y suya fue la gran asistencia para el golazo de Carlos Álvarez.

Efectividad por encima de minutos

Lo más llamativo del caso Espí no es únicamente la cifra, sino la eficiencia. En un equipo que ha sufrido para encontrar continuidad ofensiva, el ‘9’ valenciano ofrece algo que escasea: impacto inmediato. No necesita noventa minutos. A veces le basta un cuarto de hora.

Su crecimiento ha sido rápido, pero progresivo. Debutó en el tramo final de la temporada 2023/24 en Segunda División y ya entonces dejó su sello: su primer gol con el primer equipo llegó tras salir desde el banquillo. Era una declaración de intenciones.

La campaña 2024/25, la del ascenso, confirmó que lo suyo no era flor de un día. Firmó seis goles en LaLiga Hypermotion, varios de ellos decisivos en partidos cerrados. Su figura comenzó a asociarse al grito de la grada cuando el partido pedía agitación.

Espí, celebrando un gol / LaLiga

Titular vs suplente: la tendencia que lo define

Temporada 2023/24 (Segunda División): 1 gol, anotado como suplente .

1 gol, anotado como . Temporada 2024/25 (LaLiga Hypermotion): 6 goles → 1 como titular y 5 como suplente .

6 goles → . Temporada 2025/26:

LaLiga: 3 goles → todos como suplente .

3 goles → . Copa del Rey: 2 goles en 2 partidos.

Noticias relacionadas

Carlos Espí: goles por temporada, competición y rol (titular/suplente) Temporada Competición Goles como titular Goles como suplente Total goles 2025/26 LaLiga EA Sports 0 3 3 2025/26 Copa del Rey 2 0 2 2024/25 LaLiga Hypermotion 1 5 6 2023/24 LaLiga Hypermotion 0 1 1

Clara apuesta de futuro

Recientemente el Levante UD quiso ampliarle el contrato y por eso amplió el contrato de Espí hasta 2028, blindando a un futbolista que representa presente y futuro. Recordemos que sólo tiene 20 años. La dirección deportiva entiende que su margen de mejora es amplio, pero su aportación actual ya es tangible. Y hay un dato que termina de explicar su etiqueta de “revulsivo de oro”.