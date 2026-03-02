Dela capitanea el inicio de una posible remontada histórica

En los momentos más difíciles, delicados e incluso trágicos es donde aparecen los verdaderos líderes, esos que se ponen el sombrero de capitán para evitar posibles naufragios e impedir que el barco se vaya a la deriva. Aparecer en situaciones propicias o beneficiosas es fácil, pero dar la cara y liderar al equipo cuando todo va mal es donde realmente se marcan las diferencias. El Levante UD está inmerso en una aguerrida batalla por una salvación que exigirá máxima exigencia y concentración para seguir peleando hasta final de temporada. Ahora es donde se forjan líderes carismáticos y ejemplares, a los que confiarías todo sin miedo al éxito o al fracaso, pero al menos sabiendo que tu equipo estará bien representado. Uno de estos líderes no es otro que Adrián De La Fuente, uno de esos referentes en la sombra que no ha dejado de crecer y madurar tanto a nivel futbolístico como mental, adquiriendo unos galones necesarios para encaminar una posible remontada histórica.

Un jugador que siente, sufre y da todo por los suyos, de esos cuya omnipresencia y trabajo constante en el campo contagia al resto de jugadores y al espíritu combativo de todo un Ciutat de València. Las bajas por lesión de Roger Brugué y Pablo Martínez, sumadas a las molestias físicas de Unai Elgezabal y al escaso protagonismo de Morales, parecen que han dejado huérfano de capitanes al equipo... Pero no; desde su llegada el 30 de junio de 2023 a tierras levantinistas, Dela ha ejercido de referente en la sombra, aunque la realidad es que se ha convertido no solo en un líder, sino también en un pilar clave e insustituible en Orriols. Sin duda, uno de los jugadores más queridos por la afición... y no es para menos. Su carácter, liderazgo y categoría en defensa, sumado a su despliegue físico y sacrificio constante en el terreno de juego, le posicionan como un activo diferencial. Ahora, más que nunca, la delicada situación deportiva del Levante exige de figuras representativas tanto de los intereses del club como de los granotas. Uno de ellos es Adrián De La Fuente, capitán general de la legión levantinista, preparado para comandar una de las permanencias más difíciles de los últimos años.

Dela celebrando su gol ante el Elche en el Ciutat / LALIGA

Capitán y líder de la defensa

A sus 27 años, Dela se ha consolidado como el líder la defensa. Ahora, en toda una Primera División, el central madrileño ha dado otro paso al frente siendo uno de los debutantes del equipo en esta categoría. Su carisma y su mentalidad ganadora le posicionan como una de las vacas sagradas de esta plantilla. Estas tres últimas titularidades consecutivas (Villarreal, Barcelona y Alavés) como capitán oficial del equipo confirman un secreto a voces: su capacidad para guiar al equipo en una situación límite. Además del aspecto emocional, el originario de El Escorial aporta mucho en lo futbolístico: sólido y contundente en defensa, fuerte e intenso en acciones defensivas y clase en la construcción desde atrás. Lejos de ser un zaguero común, el ex del Villarreal también combina un registro ofensivo: creatividad, salida de balón pulcra y desplazamientos en largo.

Otra de sus especialidades son los centros laterales, un arma muy utilizada la campaña pasada como lateral derecho en Segunda División. También cuenta con un disparo potente desde fuera del área que le ha llevado a marcar goles importantes con el Levante. Inteligencia y firmeza defensiva. Pero sus cualidades no quedan ahí... Otra prueba de su personalidad y su autoconfianza es ser uno de los tiradores principales de penalti del equipo. Esta temporada ya anotó una pena máxima crucial el empate a uno en el minuto 94 ante la Real Sociedad en el Ciutat de València. No existe la presión y la tensión para un jugador que ha roto hasta las estadísticas goleadoras. Esta temporada, suma 25 partidos jugados, 22 como titular, entre todas las competiciones: veinte en LaLiga y dos en Copa del Rey. Además, es el cuarto jugador con más minutos del equipo, con 1824. En lo estadístico, suma dos goles y una asistencia. No obstante, en sus dos anteriores campañas como levantinista firmó, en la 2024/25, dos tantos y una asistencia, en la 2023/24, cinco dianas y dos asistencias. Esto hace un total de nueve goles y cuatro pases de gol. Grandes cifras para un central que entremezcla autoridad, seguridad defensiva y participación ofensiva.

Sus estadísticas

Dos de los aspectos más valorados por la afición granota es su autoexigencia y su sacrificio en el campo, hasta darlo todo hasta el pitido final. En lo puramente estadístico, Dela volvió a firmar una gran actuación en la victoria por 2-0 ante el Deportivo Alavés, siendo uno de los mejores. El primero en defender y el primero en atacar, una omnipresencia que demuestra su ímpetu y su protagonismo en el equipo. Frente al conjunto babazorro dejó un 88% de precisión de pase (51/58), tres oportunidades creadas, una gran oportunidad, tres tiros bloqueados, 1/1 regates realizados (100%), 2 de 3 centros precisos (67%), 9/13 tiros largos precisos (69%), completó dos entradas, ocho despejes, cuatro intercepciones y cinco recuperaciones. No obstante, lo más destacado fue su fortaleza en el uno contra uno, ganando todos y cada uno de las contiendas. El madrileño salió victorioso en 6/6 duelos terrestres (100%).

En el cómputo global, en toda la temporada, ha generado nueve oportunidades creadas, dos grandes oportunidades creadas y ha completado 34 intercepciones (el primero), 60 recuperaciones y 120 despejes (el primero). Además, ha completado 978 pases, con un 82,3% de precisión. Otra de las grandes virtudes de Dela son los tackles, con esa capacidad para hacer barridas e ir al suelo con entradas para interceptar el balón. En resumen, un jugador esencial en este Levante, un baluarte defensivo que capitanea el inicio de una posible —que no imposible— remontada para los anales de la historia.