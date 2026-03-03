Castro ya supera en puntos a Calero pero necesita elevar la media
El Levante necesita sumar, al menos, 19 unidades más para superar la barrera de los 40 puntos
EFE
El entrenador Luís Castro ya ha sumado más puntos que su antecesor en el banquillo del Levante, Julián Calero, y, además, lo ha hecho en menos partidos, pero tiene que mejorar su media si quiere salvar al equipo del descenso. En los diez partidos que lleva al frente del Levante, Castro presenta un balance de tres victorias, dos empates y cinco derrotas. Ganó al Sevilla (0-3) fuera de casa y al Elche (3-2) y al Deportivo Alavés (2-0) en el Ciutat de València.
Con los empates ante el Espanyol (1-1) y Atlético de Madrid (0-0), Castro lleva once puntos, dos más que Julián Calero, y obtiene una media de 1,1 punto por jornada. En los partidos que estuvo Julián Calero al frente del Levante, el entrenador madrileño obtuvo un balance de dos triunfos, tres empates y nueve derrotas. Sólo ganó a domicilio al Girona (0-4) y al Real Oviedo (0-2).
Junto a los empates logrados ante el Real Betis (2-2), Getafe (1-1) y Real Mallorca (1-1), el botín de Calero al frente del Levante fue de nueve puntos. El madrileño, destituido el pasado 30 de noviembre, dejó al equipo penúltimo, a tres puntos de la permanencia. Tras el paréntesis en el banquillo con la presencia del entrenador del filial, Álvaro del Moral, junto al asistente Vicente Iborra, que cosecharon una derrota ante Osasuna (2-0) y un empate ante la Real Sociedad (1-1), el luso Luís Castro llegó a València en el descanso de Navidad y ya ha proyectado esperanza en Orriols.
Con una media de 1,1 punto por partido y con doce partidos hasta el final del campeonato, este ritmo sería insuficiente para evitar que el Levante, que ahora es penúltimo con 21 puntos, descendiera a Segunda. El Levante necesita sumar, al menos, 19 puntos más para superar la barrera de los 40 puntos que podría permitirle salvar la categoría y seguir en Primera División.
