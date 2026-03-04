El Levante abre una nueva ampliación de capital

El Levante da comienzo a la ampliación de capital aprobada en la última Junta General y Extraordinaria por un valor total de 8,2 millones de euros, destinada a los accionistas minoritarios y donde no colaborará José Danvila. El consejero delegado, tras convertirse en máximo accionista el pasado mes de octubre al adquirir el 70 por cien de los títulos mediante BIZAS Capital, no podrá participar ni tampoco la Fundación, que cuenta con un paquete de aproximadamente el 15 por cien, al tratarse exclusivamente de un proceso dirigido a los titulares minoritarios.

Plazos y precio

A través de la emisión de 137.293 en total, el precio nominal de las acciones es de 60,10 euros y no habrá prima de emisión para los compradores. Sin embargo, la condición de suscripción consta de que solo se podrá comprar, como máximo, la cantidad equivalente a las acciones que cada titular tiene en su haber. El plazo estará abierto hasta el 2 de abril y se podrá comprar los títulos tanto de forma presencial como telemáticamente.