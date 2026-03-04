En Directo
"El Levante me ayuda a dar lo mejor de mí"
El centrocampista analiza la actualidad granota antes de la cita contra el Girona
Finaliza la rueda de prensa de Jon Ander Olasagasti.
Reto de la permanencia
Tenía ganas de estar aquí y de conseguir los objetivos del club. Tomas la decisión sabiendo lo que hay. Pensábamos estar en una situación mejor, pero es lo que hay. Ha habido partidos en los que hemos tenido ocasiones que no hemos materializado. El fútbol son goles, es una pena no tener algún punto más.
Diferencia Real Sociedad - Levante UD
Es diferente. En la Real peleaba por entrar en Europa y aquí sufrimos, pero estamos con ganas de sacarlo y de celebrarlo. El Levante me ayuda a sacar todo lo mejor de mí. Hay mucha unión. Ahora mismo estando como estamos tenemos presión, pero los dos retos son bonitos. Tenemos ganas y espero conseguirlo.
Mili en el Levante
No sé si llamarlo mili, pero al final un jugador tiene que adaptarse lo más rápido posible. Lo sigo intentando y, si estoy en el terreno de juego, daré lo máximo.
Adaptación
No había salido nunca de casa. Ese primer paso igual puede costar. No lo sentía en el día a día, pero, de puertas hacia fuera, podía ser así. Jugar por dentro me ayuda mucho porque sé orientarme. Ha sido un paso adelante para aportar más en el equipo.
Cómodo en el campo
En ese 4-3-3 es donde más cómodo me encuentro. He jugado más veces ahí e intento aportar el máximo. Todo va a más. Es cierto que me costó más entrar en el once. Ahora estoy bien, con confianza. Espero aportar más y, por qué no, hacerlo con estadísticas. Daremos todo porque necesitamos de goles y de puntos.
Girona
Espero un partido muy difícil, tienen un juego muy bueno, combinan bien y tienen jugadores de nivel. Pero si lo damos todo, y estando en casa, seguro que irá bien. Hay que ser un bloque y, con balón, ser atrevidos.
El equipo compite
Entrenando se nos nota. Estamos todos muy metidos, intentando dar el máximo. Lo damos todo en el campo. Aunque no hayamos puntos en los partidos anteriores hemos estado metidos.
Menos puntos de los que merece el equipo
En los últimos partidos hemos estado peleando. Nunca nos hemos sentido inferiores a nadie. Eso es importante para competir bien. La victoria nos da ánimos para poder sacarlo.
Presión por no ganar
Todo lo que no sea ganar nos perjudica mucho. Cada vez queda menos. Tenemos otra final para seguir en la pelea.
