La intrahistoria del Levante-Girona: dominio granota y fortín del Ciutat

Quedan 12 finales totales, seis de ellas en el Ciutat de València. Ya no valen medias tintas, ni relajaciones, ni despistes, ni medios gases... Solo vale puntuar, mayoritariamente de tres, para seguir vivos en la ardua batalla por la permanencia. El momento decisivo de la temporada ha llegado. Fallar puede salirles muy caro a los granotas. No obstante, tanto la afición como la plantilla saben que lo que parecía una permanencia muy lejana, prácticamente imposible, se ha acercado tras la victoria crucial por 2-0 ante el Alavés y los pinchazos de varios de los rivales directos. Un gran paso para pelear hasta el final por una salvación que se vislumbra muy igualada hasta las últimas jornadas. No hay nada claro, todo el pescado aún no está vendido. El Levante UD, después de romper una racha de cuatro derrotas consecutivas, deberá seguir un paso firme, consistente y regular en su rendimiento, completado, eso sí, con victorias que permitan seguir soñando a Orriols en conquistar una remontada histórica.

Sin margen de error

Ahora, los granotas necesitan máxima concentración y determinación, preparados para afrontar la parte más difícil y decisiva del campeonato. Fe y resiliencia, dos palabras que siguen muy vivas en un Ciutat que sabe de su importancia para ganar a todos y cada uno de los rivales que vengan. Los que vienen no son otros que equipos también necesitados de puntos y también luchando por seguir un año más en Primera: Girona, Oviedo, Getafe, Sevilla, Osasuna y Mallorca. En el bastión granota no se puede fallar... La permanencia pasa por sumar el máximo número de victorias posibles rodeado de su gente y ante rivales que comparten una misma necesidad. El margen de error se ha minimizado; solo queda sumar de tres hasta llegar a los 40 puntos, o más, especialmente tras la igualdad existente para lograr la salvación.

Pero para ello tienen entre sus filas al activo más valioso, a su jugador número 12: el Ciutat de València, la casa de los levantinistas y donde se decidirá el futuro de los de Luís Castro en la máxima categoría del fútbol español. Hic et nunc; o, como comúnmente se dice: ahora o nunca. El corazón granota sigue latiendo esperanzado por hacer una gesta a la altura de este escudo, de estos colores: del Levante. El próximo batallón será este sábado a las 16:15 horas frente al Girona FC en el coliseo granota, un rival que históricamente se le ha dado bien al equipo valenciano.

Carlos Espí celebrando su gol decisivo ante el Alavés / LALIGA

Nueve años invicto ante el Girona

A lo largo de la historia levantinista ha habido enfrentamientos de todo tipo: tensos y no tensos, difíciles y no difíciles, épicos y no épicos, con muchos triunfos o muchas derrotas... Pero lo que está claro es que hay ciertos equipos que se le dan mejor o peor a los granotas. Uno de esos rivales más propensos, en términos de juego, rendimiento y resultados, es el Girona, al que el Levante le tiene tomada la medida. Un dominio granota sobre los albirrojos que les da un extra de motivación y optimismo tanto por tener a favor las estadísticas como por tratar de alargar esta positiva racha de resultados. Además, es otro duelo directo entre el 19º clasificado, con 21 puntos y a cinco de la salvación, los azulgranas, y el 14º, con 30 puntos y seis puntos por encima de la zona delicada, los gironistas.

En efecto, los de Orriols llevan una racha de nueve años invicto ante el conjunto catalán. La última vez que se vieron las caras fue en la jornada 5 de esta temporada en Montilivi, encuentro que terminó con una gran victoria por 0-4 del conjunto dirigido entonces por Julián Calero. Los goles de Etta Eyong, Carlos Álvarez, Iván Romero y Koyalipou cerraron una goleada importante para los granotas. De hecho, el último triunfo del Girona se remonta a la campaña 2017/18, donde ganaron por 1-2 como visitante en el Ciutat. Además, en los últimos cinco encuentros entre ambos clubes se saldaron con dos victorias granotas y tres empates, ni una victoria gironí. Y en los diez, cinco victorias, tres empates y dos derrotas. Unos números que demuestran la superioridad del Levante ante los rojiblancos. En el cómputo global en clave levantinista, se han visto las caras en 21 ocasiones entre Primera, Segunda y Copa del Rey: diez triunfos (47,62%), seis derrotas (28,57%) y cinco empates (23,81%).

Carlos Álvarez celebrando su gol ante el Girona / LALIGA

Dominio en casa y fuera

En el siglo XXI, el Girona únicamente le ha ganado al Levante en dos ocasiones de 13 partidos totales. El resto terminaron con seis victorias para los levantinistas y cinco empates. Un dominio evidente que los de Luís Castro tratarán de volver a plasmar el sábado. Esos dos únicos triunfos del equipo gironí fueron en LaLiga, 1-2 en la temporada 2017/18, y en Segunda División, 2-1 en la 2016/17. Asimismo, el conjunto granota mantiene su hegemonía tanto en los duelos en casa como de visitante. Las estadísticas en ambos campos están de su lado, lo que les convierte en un escollo siempre difícil de superar para los albirrojos.

Por un lado, ambos clubes se han visto seis veces las caras en el Ciutat de València, con un balance favorable para los granotas: dos victorias, tres empates y una derrota. Solo ha caído una vez desde la inaguración del estadio en 1969. Además, en total, desde 1939, en diez partidos como local, han ganado cinco, perdido dos y empatado tres. Nuevamente, los números respaldan el buen rendimiento del Levante cuando ha jugado en casa ante el Girona. El triunfo más abultado fue de 4-0 en la temporada 1948/49 en Segunda División. Por otro lado, los de Orriols han disputado once partidos como visitante frente a los catalanes, de nuevo con un resultado propicio: cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas. Los éxitos más significativos fueron esta temporada en Primera, con un 0-4, y en la 2009/10 en Segunda, con otro 0-4. Son dos triunfos en los últimos dos partidos como visitante en Montilivi.

Otra final en el Ciutat

A lo largo de la historia, el Levante-Girona ha dejado una serie de goleadores destacados en esos encuentros: el primero, José Luis Morales, con cinco goles, segundo, Rubén Suárez, con tres tantos, y tercero Cristian Stuani, con dos dianas. Tanto el comandante como el uruguayo se volverán a ver las caras nuevamente, los veteranos del encuentro. El Levante, con todas las estadísticas a su favor, quiere seguir en la senda de la victoria, resistir todo lo posible y luchar hasta que las matemáticas digan lo contrario. Ilusiones renovadas, y, ante los de Michel, otra auténtica final donde los granotas deberán estar a la altura si quieren continuar vivos en Primera División.