Bryan Gil no estará en el Ciutat de València

El Levante UD afronta una nueva final. Este sábado el conjunto granota recibe en el Ciutat de València al Girona con la imperiosa obligación de sumar otros tres puntos, sobre todo, tras la baja confirmada de uno de los titulares indiscutibles del equipo gironí. Míchel Sánchez no podrá contar con Bryan Gil, el último nombre que se suma a la lista de ausencias ya confirmadas —Ter Stegen, Àlex Moreno, Juan Carlos, Artero, Stuani, Van de Beek, Portu y Ounahi—. Este viernes, el extremo gaditano inició junto a sus compañeros el entrenamiento, pero no pudo completarla debido a unas molestias. Tras valorar la situación, el cuerpo técnico ha optado por ser prudente y prescindir de él para el choque ante el Levante.

En una sesión enfocada en el trabajo técnico y la activación de balón, el exjugador del Valencia CF se ha resbalado en un rondo y está a la espera de pruebas médicas, según ha informado el técnico madrileño en la rueda de prensa previa al encuentro: "Bryan Gil se ha resbalado en el entrenamiento y se ha hecho daño en la rodilla. Se le van a hacer pruebas, pero de momento es baja para mañana". De esta forma, Míchel pierde a una de sus piezas fijas en la línea de ataque, titular en los últimos nueve partidos. Además de la ausencia del extremo, Álex Moreno tampoco ha conseguido recuperarse a tiempo.

Noticias relacionadas

El reencuentro de Lass con el Levante

Lass Koumoura se rencuentra este sábado contra su exequipo. El centrocampista hispano-guineano recaló en la entidad de Orriols en verano de 2020, en el Juvenil División de Honor con el que terminó campeón de su grupo. Imprescindible en el Atlético Levante, donde disputó 30 partidos y anotó un gol, fue tres temporadas después de su llegada, cuando de la mano de Felipe Miñambres, debutó con el primer equipo en la última jornada de la Liga Hypermotion 2023/24 frente a la SD Huesca. A principios de 2025, el club granota cerró el traspaso de Lass. El joven mediocentro recaló en el filial del Girona, después de haber estado cedido en la UD Ibiza desde el verano pasado. En esta operación, el Levante se guardó un porcentaje de una posible venta futura.