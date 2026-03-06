El premio a una temporada histórica

El broche a un año que marca el futuro. Hace apenas unos días, las capitanas del Levante D —Cristina García, Alexandra Mon y Marta Britz— fueron las grandes protagonistas al recoger el título de campeonas de Primera Valenta 2024/25. Acompañadas de José Joaquín y Raúl Oltra, por fin pudieron tener en sus manos la recompensa de una temporada sensacional, que culminó con la consecución de la liga en la penúltima jornada en casa del Valencia CF. Un éxito que supuso el ascenso a la Lliga Autonòmica Valenta. Una categoría donde, sin buscarlo, pueden volver a poner su sello. Y, para más inri, podrían hacerlo imponiéndose, de nuevo, a su eterno rival.

“Este partido ya lo he jugado y se ha ganado”, esa fue la frase que José Joaquín González le dijo a Vicent Mora en los instantes previos al pitido inicial. No se equivocó. Y eso que tocó remar a contracorriente. Las jugadoras del Valencia D llegaron al encuentro más exigidas físicamente, pero eso no le impidió a Natalia Andrés —ahora defiende la camiseta del Levante UD— marcar la primera ocasión de la que dispuso. “A partir de ese momento y sin perder los nervios, nuestras jugadoras entendieron que el momento iba a llegar en la segunda parte”, asegura Jota, responsable de captación y plantillas de la cantera femenina del club.

Y ese momento llegó

A veces se dice que el alumno superó al maestro. En ese escenario, con el título de liga en juego, fueron las jugadoras quienes le dieron una lección al cuerpo técnico. “Nos sorprendimos, porque en esa serie de partidos no se suelen tener esas sensaciones, pero ellas estaban tranquilas. Sabían perfectamente que tenían que hacer”, asegura Mora. Era todo o nada y terminó siéndolo todo. Cumplida la media hora de juego, Aitana Sanchis marcó el gol del empate. Un mazazo psicológico que culminaron Keila Rubio —acabó la liga con 34 goles en su casillero—, Sara Martínez y Cristina García para certificar la victoria del conjunto granota y desatar el júbilo en casa del Valencia. “En la segunda parte, con las incorporaciones de jugadoras como Maite Yatsenko fue todo más fácil. Fue un partido que se disfrutó”, confiesa Jota.

Las jugadoras del Levante celebran el título / Levante UD

Con el pitido final —en un partido en el que jugaron todas las jugadoras, salvo la portera suplente— llegó la explosión de emoción, de alegría, de orgullo… “Ahí se aflojó todo. La que tenía que llorar, lloró. La que le dio por correr, corrió. Hubo muchos abrazos y muchos momentos donde la energía lo inundó todo. Fue una sensación maravillosa”, recuerda. “Era el momento y era el lugar. Fue algo inolvidable para todos”, añade. Y ese todos incluye a las familias de las jugadoras: quienes se esfuerzan en ir a verlas entrenar, quienes no fallan en ningún partido y quienes las acompañan en cada decisión, en cada paso.

16 partidos consecutivos invictos

Por cosas de la vida —que siempre es muy caprichosa—, la última derrota del Levante D fue contra el conjunto che por 3-5. A partir de entonces, las granotas sumaron catorce victorias y solo dos empates. Unos números asombrosos que les permitieron encabezar la clasificación y conseguir el bonito premio a una temporada histórica. Eso sí, a mitad del curso tuvieron que adaptarse a un cambio en el banquillo, porque el entrenador del equipo, Cristian González, tuvo que asumir las riendas del Levante C

Así apareció la figura de Vicent Mora como entrenador, quien no tardó en incorporar a José Joaquín a su staff. “Al principio hubo muchos nervios, por el peso que tenemos en la escuela [como coordinadores de la cantera femenina]”, reconoce Mora. Pero ante todo hubo concentración y proximidad con las jugadoras. “Tal vez les ayudaba ver que las personas que toman las decisiones estaban todavía más cercas de ellas. Nosotros tenemos una filosofía de cercanía. El cariño por nuestras jugadoras no lo vamos a perder nunca”.

Vicent Mora y José Joaquín con el trofeo de campeonas / SD

¿Repetir lo vivido?

El Levante D tiene entre sus manos la posibilidad de repetir lo vivido la temporada pasada. El conjunto que dirige Alberto Ángel lidera la clasificación de la Lliga Autonòmica Valenta con 47 puntos, tres más que su principal rival: el Valencia. El próximo miércoles, 11 de marzo, se podría decir el desenlace final de la liga. A las 19:00 horas las granotas reciben a las ches en el Polideportivo de Nazaret. Un encuentro que se tuvo que aplazar hasta en dos ocasiones debido a la alerta por temporal de viento y que tienen un condicionante generacional: “tenemos que tener en cuenta que nuestro D juega contra su C, por lo que son equipos para categorías diferentes”, señala José Joaquín.

“En nuestros planteamientos deportivos nunca hablamos de objetivos clasificatorios. Siendo un equipo conformado por jugadoras de 2011, 2010 y algunas de 2009 y 2008, el Levante D no está confeccionado para que gane la liga. Pero no me cabe duda de que, ahora, sí lo vamos a pelear con toda la ilusión, porque se la merecen y tiene capacidad para hacerlo”, se muestra confiado Vicent Mora. “Yo espero y deseo que las jugadoras, se decida o no, puedan disfrutar de una situación parecida a la que tuvimos nosotros hace una temporada”, secunda Jota.