"El partido más importante de nuestras vidas ahora es el del Girona"
Los granotas reciben a los catalanes en el Ciutat de València, siendo el único equipo de los cinco últimos clasificados que jugará en como local
El Levante UD puede gozar de una jornada propicia. Los de Luís Castro reciben al Girona en el Ciutat de València, siendo los granotas el único equipo de los cinco últimos clasificados que jugará en como local.
Directo | Luís Castro analiza el Levante - Girona
Finaliza la rueda de prensa de Luís Castro, previa al encuentro contra el Girona.
Ugo
Está jugando con alguna molestia. No le impide jugar, pero a veces tiene más y a veces menos. Hay que gestionarlo. Él quiere ayudar y dar el máximo, pero ahora está un poco dolorido. Pensamos que es mejor que gane tiempo para recuperarse.
Méritos para ser titular
Si hacen la gestión a quien quiera. La semana de Espí antes del doblete me daba a entender que iba a hacer un buen partido. Hace dos goles, pero tiene que estar enfadado con el portero por no haber hecho tres.
Segunda victoria consecutiva
No miro estadísticas, es diferente, lo que tenemos que hacer es ganar mañana. No es más importante por hacer dos seguidos, sino por los tres puntos. Los hacemos poco a poco. La media no es tan mala, así que vamos a ir a ganarlo.
Arriaga
Hablamos después de la expulsión y no le dimos más vueltas. Conoce cómo trabajamos y está bien. Si todos trabajan al cien decide el staff, pero si no, no puede jugar. Es una de las soluciones para mañana.
Enfermería
Pablo antes del parón puede volver. Si va todo bien antes podría volver. Carlos es una lesión cercana y veremos cómo funcionan los entrenamientos. Los primeros días tiene la lesión fresca, pero, la semana que viene, podremos tener más información. Sin embargo, estará entre 3 y 5 semanas. Por otro lado, Ugo no estará.
Espí
Si está mejor va a jugar. Su problema es que los otros están muy bien. Tiene características muy diferentes por su físico y porque dentro del área tiene movimientos muy interesantes. No solo cuando juega de banquillo, sino cuando es titular, también. Está trabajando bien.
Etta Eyong
Ha sido la mejor semana de entrenamiento de Etta desde que estoy aquí. Lo que es muy bueno para mí es que las dos de Espí están siendo muy buenas. La gente bromea con su renovación pero está bien, al igual que Iván y Morales. Es muy bueno que estén todos así.
Estado de ánimo de Carlos y vestuario
Es normal que quería jugar pero tiene ganas de volver. Continuará ayudando. Sabe que sin él el equipo está bien. Son cosas naturales del fútbol. Estaba jugando mejores cosas. Su mentalidad es la misma. El equipo continúa trabajando bien. Sabemos que todos los partidos son difíciles, pero si das el cien, los puedes ganar.
Unai Elgezabal
No entrena con el equipo. Después de entrenar y jugar ha tenido molestias. Está tratándose para recuperarse en un futuro. La rodilla ha generado un poco de líquido. Se está tratando. No puede jugar y están tratando de que sea lo más rápido posible, pero sin riesgos porque puede empeorar.
