"El partido más importante de nuestras vidas ahora es el del Girona"

Los granotas reciben a los catalanes en el Ciutat de València, siendo el único equipo de los cinco últimos clasificados que jugará en como local

Rueda de prensa de Luís Castro

Rueda de prensa de Luís Castro / SD

Rafa Esteve

Rafa Esteve

València

El Levante UD puede gozar de una jornada propicia. Los de Luís Castro reciben al Girona en el Ciutat de València, siendo los granotas el único equipo de los cinco últimos clasificados que jugará en como local.

Directo | Luís Castro analiza el Levante - Girona

