El jugador del Levante UD, Víctor García, analiza en zona mixta todo lo que ha ocurrido en el partido, su gran asistencia de centro en el gol de Espí, el apoyo incansable del Ciutat y las posibilidades de permanencia.

Empate doloroso

Ha sido un momento muy duro. Estábamos convencidos de conseguir los tres puntos y ha sido un palo duro, pero creo que el equipo se va a levantar, va a competir en Vallecas y va a sacar los tres puntos.

La jugada del gol

Si ha sido el centro de la banda izquierda, yo la he peinado y justo cuando iba a peinar el jugador creo que Vitor Reis se ha apoyado sobre mí, no se si con una mano o con dos. El árbitro solo ha visto el fuera de juego en el VAR. Yo se lo he comentado varias veces, Dela también. No lo han revisado.

Luchar hasta el final por la permanencia

Sí, eso lo tenemos clarísimo. Vamos a pelear juntos de aquí al final y no nos vamos a rendir, sobre todo con nuestra gente, el apoyo que nos están mostrando. Creo que es lo mínimo que debemos hacer.

Apoyo incondicional del Ciutat

Creo que es vital, notarlos cerca va a ser una de las razones fundamentales para conseguir el objetivo y no tengo ninguna duda que van a seguir. Darles las gracias y nos vemos el próximo partido en casa.

Gran centro en el gol de Espí

Tenía ganas de aportar en lo personal. Sabiendo que está Carlos en el campo intentamos buscar centros al área. Su remate también ha sido perfecto así que muy contento por él. Siendo él la referencia lo he buscado y ha hecho un gran remate.

¿Ganar en Vallecas?

No es imposible ganar en Vallecas. Creo que tenemos una semana larga de trabajo por delante. Vamos a corregir lo que hemos hecho hoy y reforzar lo que hemos hecho bien. El equipo está preparado para competir en cualquier campo, lo hemos demostrado y creo que Vallecas no va a ser diferente.

Posición preferida

Ayudar al equipo en el campo es lo que todo jugador quiere, así que contento por los minutos de hoy.

Buena actuación

Estoy con confianza. El míster desde su llegada me ha trasladado su confianza también. Tuve una lesión a primeros de año, pero ahora ya estoy bien, recuperado y con ganas de aportar.