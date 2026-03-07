En Directo
"Hay que ser muy resilientes"
Luís Castro, apenado por el empate, reconoce que las formas con las que han perdido dos puntos dolerán "hoy y mañana", pero no más allá del lunes
- Última hora: las razones por las que el Valencia descarta el fichaje de Dieng
- La metamorfosis de Cömert en el Valencia CF
- ¿Qué fue de Ferhat Cogalan? La joya turca del Valencia que deslumbró en LaLiga Promises
- Comunicado oficial del Valencia sobre Julen Agirrezabala
- Un gran Valencia Basket tumba a un rival directo en una noche de récord
- Mestalla, campo de pruebas para un experimento de los árbitros
- Jaime Pradilla: 'Me tratan muy bien y valoro todo el esfuerzo que están haciendo por mí
- Sufrida victoria por la mínima del Valencia Basket en un final de infarto