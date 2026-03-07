Estas son las notas del Levante UD en el empate frente al Girona

Levante y Girona se veían las caras en la jornada 26 en otra “final” para los granotas para seguir soñando por el anhelado objetivo de la permanencia. Primera parte igualada, con ocasiones para ambos equipos. El conjunto granota permaneció compacto, cerrado e intenso a la espera de robar o provocar el error en salida de balón del equipo gironí. En la segunda parte, volvió a aparecer un poderoso Carlos Espí para poner el 1-0 en el marcador con un potente cabezazo tras un gran centro de Víctor García. Tres goles en dos partidos para el canterano granota. El encuentro se complicó tras la expulsión en el minuto 60 de Olasagasti, pero los de Orriols tiraron de garra y corazón para resistir las acometidas de los catalanes. No obstante, después de ir ganando el encuentro hasta el tramo final del partido, Joel Roca puso el 1-1 decisivo en el minuto 94. Se escapan tres puntos clave en la pelea por la salvación. Los infortunios volvieron a reinar en el Ciutat.

TITULARES:

Mathew Ryan - Fiable - (6,5)

Otra gran actuación por parte del australiano: seguro, valiente por arriba y con buenas intervenciones. También estuvo preciso con los pies. Atajó todo lo que tenía que atajar. No pudo hacer mucho en el gol del Girona.

Manu Sánchez - Impreciso - (5,5)

Impreciso en los centros. Sufrió en varias ocasiones a la espalda. Se le fueron un par de veces en el uno contra uno. Le faltó un punto de agresividad en los duelos. Mejoró en solidez y atención en la segunda mitad.

Dela - Seguro - (6,5)

Intenso y sólido en acciones defensivas como casi siempre. Dejó buenos desplazamientos a la espalda de la defensa rival. Cortó bajo palos un disparo de Blind en el tramo final del partido.

Matías Moreno - Imperial (7,5)

Intenso en los cortes. Atrevido y pases clave. Estuvo sólido en defensa y agresivo en los duelos. Dejó varios despejes importantes. Fuerte en los duelos terrestres y aéreos. Ganó un duelo por arriba y terminó con una gran volea peligrosa con la zurda que se marchó ligeramente desviada. Firme y contundente. El mejor de la defensa. Atento y concentrado.

Jeremy Toljan - Intermitente - (5)

Llegada y buenos centros al área. No fue su mejor partido tanto en ataque como en defensa.

Oriol Rey - Control - (6,5)

Llevo el mando del juego y de la salida de balón del equipo. Fue vertical e intentó dar pases clave. Dejó un disparo desde fuera del área en la primera mitad. Mucho control y pose en la sala de máquinas. De sus mejores partidos en Primera División.

Olasagasti -Imprudente - (5)

Dejó buenas sensaciones en la primera parte. Recuperaciones, rápido en transición y combinaciones precisas. Además, estuvo intenso en la presión y atento en las ayudas defensivas, con varias recuperaciones importantes. No obstante, cometió una imprudencia yendo fuerte arriba en un duelo con el marcador a favor, situación que terminó en expulsión en el minuto 60.

Iván Romero - Discreto - (5,5)

Estuvo intenso en la presión, pero un poco impreciso en los pases. No dispuso de ninguna ocasión prometedora. Le faltó un punto de rapidez en cuanto tuvo el balón para finalizar. No fue su mejor partido en ataque.

Kareem Tunde - Lesionado - (SC)

Tuvo el primer disparo del equipo de zurda rozando el palo. Ayudas en defensa y recuperaciones. Agresivo e intenso. Tuvo la mala suerte de caer lesionado en el minuto 14 por problemas físicos.

Paco Cortés - Jugón - (7)

Otro gran encuentro del canterano granota. Dejó buenas acciones individuales, con regate y desborde. Además, tuvo la primera ocasión clara de peligro en la primera parte tras marcharse con maestría del rival y finalizar la jugada. Ayudó en defensa a Manu Sánchez. Activo y desequilibrante por banda. Buenas incursiones y centros al área, con algún intento de disparo desde fuera.

Carlos Espí - Goleador - (8)

Intenso en la presión a los defensas. Salió rápido y combinó bien en las pocas jugadas a la contra del equipo. No dejó de correr intentando dificultar a la defensa rival. Dejó una gran acción a la contra con caño incluido sobre Vitor Reis, aunque le terminaron quitando el balón. Fuerte en los duelos aéreos y buenas descargas a los compañeros que llegaban en segunda línea. Una vez más fue letal en el área, con un golazo de cabeza para poner el 1-0 tras un gran centro desde la banda de Víctor García. Otro mensaje claro y contundente, con gol en una nueva titularidad.

SUPLENTES:

Víctor García - Asistente - (7)

Tuvo que entrar en el minuto 14 sustituyendo al lesionado Kareem Tunde. Entró un poco frío al encuentro. Dejó una buena asistencia tras un gran centro al área rematado poderosamente por Espí para poner el 1-0. Siguió dejando buenos centros desde la banda derecha.

Kervin Arriaga - (5,5)

Entró activo e intenso en acciones defensivas. Dejó buenas recuperaciones.

Etta Eyong - (6)

Entró en la segunda parte por Carlos Espí, aunque la roja de Olasagasti condenó a los granotas al repliegue defensivo. Ganó varios duelos y dejó buenos pases. Estuvo activo en las pocas jugadas que dispuso en ataque.

Unai Vencedor - (5)

Entró en el minuto 78, aunque no tuvo casi impacto en el partido.

Alan Matturro - (5,5)

Subió al ataque disponiendo de una gran ocasión de cabeza tras un centro de Víctor García desde la banda derecha. Estuvo intenso en las recuperaciones.

ENTRENADOR:

Luís Castro - Frustrado (6)

Primera parte atípica para los granotas, ya que el Girona se hizo dueño del balón, con posesiones largas. El equipo permaneció compacto, cerrado e intenso, a la espera de cazar una contra o castigar un error en la salida del rival. Tras varios minutos rezagados, notaron que podían hacerle daño al conjunto catalán si apretaban arriba, y lo hicieron. Al contragolpe, el Levante tuvo varias oportunidades peligrosas para hacer el primer gol. No obstante, la igualdad reinó durante la primera parte, con ocasiones para ambos equipos.

En la segunda parte, el equipo apretó más arriba, hasta el punto de marcar el primer gol en los primeros minutos. Pero en el minuto 60 cambió todo con la expulsión de Olasagasti. Los levantinistas resistieron las acometidas del rival hasta el tramo final del encuentro, pero los tres puntos se terminaron escapando tras la igualada del Girona en el 94. Un empate de mucha frustración por la roja, por la poca fortuna y por no ganar.