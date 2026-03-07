Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

Esto son los once elegidos por Luís Castro ante el Girona: Carlos Espí, titular

El técnico portugués realiza dos cambios con respecto al pasado encuentroante el Alavés

El canterano granota, con su doblete bajo el brazo, será la referencia enataque. Etta Eyong, repite banquillo por cuarta vez consecutiva

Luís Castro, durante el encuentro ante el Barcelona

Luís Castro, durante el encuentro ante el Barcelona / LALIGA

Marcos Abad

Novedades en el once granota para enfrentarse al Girona: Luís Castro realiza hasta dos cambios con respecto al pasado encuentro ante el Alavés. En portería, Mathew Ryan. La defensa se mantiene igual, con Dela y Matías Moreno centrales, y Manu Sánchez y Jeremy Toljan laterales.

En la sala de máquinas Oriol Rey reemplaza al lesionado Ugo Raghouber. A su lado estará nuevamente Olasagasti. En las bandas, Luís Castro vuelve a confiar en la dupla canterana: Tunde, extremo derecho y Paco Cortés, en flanco izquierdo. Manteniendo el mismo esquema de juego, Oriol actuaría como pivote, con Olasa e Iván por delante tras la baja de Carlos Álvarez.

Noticias relacionadas

No obstante, todo parece indicar que en ataque será un 4-4-2, con una dupla ofensiva formada por el delantero sevillano y Carlos Espí, que vuelve a ser la referencia tras su doblete. Esto supone que Etta Eyong repita banquillo por cuarta vez consecutiva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents