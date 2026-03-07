Esto son los once elegidos por Luís Castro ante el Girona: Carlos Espí, titular
El técnico portugués realiza dos cambios con respecto al pasado encuentroante el Alavés
El canterano granota, con su doblete bajo el brazo, será la referencia enataque. Etta Eyong, repite banquillo por cuarta vez consecutiva
Novedades en el once granota para enfrentarse al Girona: Luís Castro realiza hasta dos cambios con respecto al pasado encuentro ante el Alavés. En portería, Mathew Ryan. La defensa se mantiene igual, con Dela y Matías Moreno centrales, y Manu Sánchez y Jeremy Toljan laterales.
En la sala de máquinas Oriol Rey reemplaza al lesionado Ugo Raghouber. A su lado estará nuevamente Olasagasti. En las bandas, Luís Castro vuelve a confiar en la dupla canterana: Tunde, extremo derecho y Paco Cortés, en flanco izquierdo. Manteniendo el mismo esquema de juego, Oriol actuaría como pivote, con Olasa e Iván por delante tras la baja de Carlos Álvarez.
No obstante, todo parece indicar que en ataque será un 4-4-2, con una dupla ofensiva formada por el delantero sevillano y Carlos Espí, que vuelve a ser la referencia tras su doblete. Esto supone que Etta Eyong repita banquillo por cuarta vez consecutiva.
- Última hora: las razones por las que el Valencia descarta el fichaje de Dieng
- La metamorfosis de Cömert en el Valencia CF
- Comunicado oficial del Valencia sobre Julen Agirrezabala
- Un gran Valencia Basket tumba a un rival directo en una noche de récord
- Mestalla, campo de pruebas para un experimento de los árbitros
- Jaime Pradilla: 'Me tratan muy bien y valoro todo el esfuerzo que están haciendo por mí
- El otro problema que surge tras la lesión de Julen Agirrezabala
- Cuenta atrás para Renzo Saravia