Esto son los once elegidos por Luís Castro ante el Girona: Carlos Espí, titular

Novedades en el once granota para enfrentarse al Girona: Luís Castro realiza hasta dos cambios con respecto al pasado encuentro ante el Alavés. En portería, Mathew Ryan. La defensa se mantiene igual, con Dela y Matías Moreno centrales, y Manu Sánchez y Jeremy Toljan laterales.

En la sala de máquinas Oriol Rey reemplaza al lesionado Ugo Raghouber. A su lado estará nuevamente Olasagasti. En las bandas, Luís Castro vuelve a confiar en la dupla canterana: Tunde, extremo derecho y Paco Cortés, en flanco izquierdo. Manteniendo el mismo esquema de juego, Oriol actuaría como pivote, con Olasa e Iván por delante tras la baja de Carlos Álvarez.

No obstante, todo parece indicar que en ataque será un 4-4-2, con una dupla ofensiva formada por el delantero sevillano y Carlos Espí, que vuelve a ser la referencia tras su doblete. Esto supone que Etta Eyong repita banquillo por cuarta vez consecutiva.