Alivio en Orriols: Kareem Tunde no sufre ninguna lesión. El canterano granota, que se retiró del terreno de juego en el minuto 18 ante el Girona, queda indemne de problemas físicos y estaría disponible ante el Rayo Vallecano. El Ciutat de València se quedó completamente helado cuando su jugador se tiró al suelo adolorido por una posible dolencia y/o fatiga muscular en la pierna izquierda, aunque finalmente no ha ido a mayores. Ante el conjunto gironí, fue reemplazado por un Víctor García que terminó siendo importante con su gran centro en el cabezazo de Carlos Espí.

El Levante UD ha confirmado este lunes que las pruebas médicas realizadas al extremo de 20 años han salido favorablemente y que su presencia no parece peligrar el próximo lunes ante el Rayo Vallecano. Ahora, Tunde tiene una semana completa para recuperar un estado físico óptimo y volver a ser una opción como titular en Vallecas. Desde la llegada de Luís Castro al conjunto granota, el originario de Barcelona se ha convertido en un jugador indiscutible en la banda derecha. Ha jugado prácticamente todo... y de la partida. De hecho, su buen rendimiento y protagonismo en los últimos partidos le valieron su renovación hasta 2029 con el cuadro levantinista.

Olasagasti y Dela sancionados

En cuanto al parte de guerra granota, Jon Ander Olasagasti se perderá el encuentro frente al conjunto rayista tras recibir la tarjeta roja directa en el minuto 60 ante los de Míchel. Además de la ausencia del ex de la Real Sociedad, Dela tampoco estará disponible por acumulación de amarillas, ya que recibió la quinta el pasado sábado y, por tanto, acarrea sanción. Dos bajas sensibles, dos titulares que se perderán otra gran "final" frente al Rayo Vallecano.