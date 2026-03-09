Las jugadoras del Levante disfrutan de la Mascletà

La entrada del mes de marzo solo significa una cosa: ya estamos en Fallas. La época del año más especial y esperada, porque la cuenta atrás para la siguiente comienza la madrugada del 20 de marzo, una vez los monumentos falleros dejan de llenar las calles de la ciudad. Y pocas cosas tan características de esta festividad como la mascletà. La de este lunes ha sido la novena ha contado con la presencia de las jugadoras del Levante UD, quienes han podido disfrutar desde el balcón del Ayuntamiento de un gran acto pirotécnico a cargo de Pirotecnia Turís. Además, han entregado a las falleras mayores de Valencia una bufanda del club con el lema: “Més del que creus”.

Más de 150 kilos de pólvora

Con una duración superior a los siete minutos, la Pirotecnia Turís ha iniciado con un disparo ascendente tradicional. Esta misma pirotecnia ha hecho estallar 160,29 kilos de pólvora —30 kilos más de los que disparó el año pasado—. Un incremento que se ha colocado en el terremoto y que ha dejado a los miles de asistentes congregados en la plaza. Pero han sido las jugadoras del Levante — Anna Álvarez, Laura Coronado, Andrea Tarazona, Teresa Mérida, Alma Velasco, Paulina Ali, Eden Le Guilly, Eva Alonso, Daniela Luque, María Gabaldón, Irune Cervera, Gonzi, Gema Soliveres, Carol Marín, Ainhoa Bascu, Ana Franco, Kalu, Ari Arias y Zipporah Agama— las que han tenido la posibilidad de presenciar el espectáculo desde un lugar privilegiado.

Noticias relacionadas

Asistentes al balcón

Entre los otros asistentes a la mascletà se encuentra Jordi Sabaté, uno de los principales activistas de las personas con ELA, así como algunos representantes del Servicio de Quemados del Hospital La Fe. También ha acudido al balcón el productor de cine Fernando Bovaira, el cantante Chimo Bayo y el grupo Los Meconios.