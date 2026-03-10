¿Por qué no juega Etta Eyong? Esto es lo que dice Luís Castro

El Levante UD necesita tener a todos sus jugadores activados, preparados y en su mejor versión para completar una posible remontada histórica en sus posibilidades de permanencia. Para ello, hay ciertos jugadores que, por categoría y por experiencia, tienen que dar un paso al frente. Uno de ellos no es otro que Etta Eyong: un ariete que empezó la temporada en Primera División con el conjunto granota de manera fulgurante, en una exhibición de potencia física y capacidad goleadora. Cinco y dos asistencias eran sus cifras a principios de campaña.

No obstante, ese arranque arrollador es un espejismo de su rendimiento actual... El camerunés no solo está muy lejos de esa versión, sino que su protagonismo en el equipo se ha visto reducido considerablemente. De hecho, al ariete de 22 años acumula cinco suplencias consecutivas: Valencia, Villarreal, Barcelona, Alavés y Girona. Su última titularidad como referencia en el ataque granota fue el 8 de febrero de 2026 ante el Athletic Club. El resto de los partidos no ha sido de la partida, pero tampoco ha sido de los primeros en esa dinámica de rotación efectuada por Luís Castro.

Etta Eyong controlando un balón ante el Atlético de Madrid / LALIGA

¿Por qué no juega Etta Eyong?

Por ello, los levantinistas solo se preguntan una cosa: ¿Por qué no juega Etta Eyong? La razón principal que explica siempre el técnico portugués, no solo por las suplencias de Etta, sino también del resto de jugadores, es por la pura y simple meritocracia: juegue el que lo merece, el que mejor entrena, el que mejor trabaja y el que mejor rinde durante el partido. Ahora, bajo esta incertidumbre que rodea al delantero, Carlos Espí se ha erigido como el goleador que tanto necesitaba el Levante solventar el problema de cara al gol y creer con argumentos ofensivos en la salvación. La sequía goleadora y el bajo rendimiento del camerunés han impulsado las opciones del canterano, que sigue creciendo a pasos agigantados.

Lo que está claro es que si los de Orriols necesitan salvarse necesitarán el máximo potencial todos los jugadores, especialmente de los mejores, aquellos con la capacidad de ser determinantes. Y Etta Eyong ya ha demostrado sus capacidades y/o habilidades, aunque deberá tanto volver a mostrarlas como recuperar la confianza del entrenador y de una afición que aclama los goles de su estrella. Sin duda, el Levante necesita el talento del ex del Villarreal, más aún en una situación delicada como que atraviesan los levantinistas.

Luís Castro responde

Ante todo este revuelo mediático, Luís Castro, durante una entrevista con Onda Deportiva Valencia, ha explicado los motivos de las suplencias el delantero camerunés, ha valorado su rendimiento actual y ha destacado la importancia de que recupere cuanto antes su mejor versión.

"Es la pregunta que me hacen muchas veces. Yo pienso que es una situación normal como todas las otras. Es un delantero que hace su trabajo, que normalmente también necesita hacer goles. Antes de la Copa de África ya no estaba a su nivel. Estamos intentando que este mejor, que trabeje mejor, que de su mejor versión, pero las personas que me cuestionan sobre Etta Eyong son las mismas personas que me van a custionar sobre Espí. Yo tengo que hacer el once", explicaba el entrenador del Levante.

Además, Luís Castro dejó entrever que, ponga a quien ponga arriba o modifique la formación, siempre van a cuestionar su decisión. "Yo estoy seguro al cien por cien que si yo juego con Etta y pongo a Espí en el banquillo me van a cuestionar, y habrá muchas personas que me dirán que soy tonto, que como es posible que Espí no juegue. Las mismas que si juego con dos delanteros y quito los extremos ofensivos porque necesitas de extremos medios para un 4-4-2 y pongo Etta-Espí me van a preguntar por qué Paco Cortés no va a jugar".

Por último, el técnico portugués dejó una reflexión final sobre que a pesar de haberse formado ampliamente en el mundo del fútbol, tiene que tomar decisiones y que es muy difícil acertar siempre. "Yo he estudiado en la Universidad cuatro años y después he estudiado ocho años para ser entrenador, entonces vamos con 12 y a veces tengo muchas dudas. Por eso tengo el staff que me ayuda también a tomar decisiones. Cuando alguien tiene todas las certezas del mundo, yo digo ese tipo es muy bueno", concluyó.