Las internacionales del Levante UD brillan con su selección

Nada como defender el escudo de tu país. En la última ventana FIFA hasta cuatro futbolistas del Levante UD han podido lucir la elástica de su selección: Raiderlin Carrasco, Dolores Silva, Eden Le Guilly y Anna Álvarez. Mientras el grueso de la plantilla combinó días de descanso con trabajo en Buñol, las internacionales granotas han vivido días intensos, con compromisos oficiales y amistosos que han servido para preparar futuros torneos, entre ellos la Copa del Mundo. Para algunas de las jugadoras, como la guardameta peñiscolana, ha sido la oportunidad de estrenarse; para otras, como la lateral venezolana, de afianzar su rol en la Selección. Pero sea como sea, toda experiencia internacional enriquece al Levante.

Las ‘meninas’ mandan en la clasificación

Dolores Silva es una habitual en las listas de Francisco Neto. Y, como no podía ser de otra manera, en la última convocatoria su nombre no faltó. El combinado luso comenzó con buen sabor de boca su misión de lograr la clasificación para la Copa del Mundo 2027 que se celebrará en Brasil. Los dos primeros compromisos del año —ante Finlandia y Eslovaquia— se sellaron con pleno de victoria, seis goles a favor y ninguno en contra. Unos números que le catapultan a la cima del Grupo 3 de la Liga B con seis puntos. Eso sí, costó de lo lindo conseguir el primer triunfo: el partido no se resolvió hasta el tiempo de añadido, con los goles de Lúcia Alves y Carolina Santiago en el minuto 91 y 94, respectivamente.

En los dos partidos, la centrocampista del Levante esperó su momento desde el banquillo. Frente a las nórdicas saltó al terreno de juego en el minuto 81 por Andreia Faria y alcanzó su partido número 200 defendiendo los colores de su país —179 con la selección absoluta y 21 con la sub-19—. Ante las eslovacas, Dolores Silva entró al verde en sustitución de Andreia Jacinto, la otra portuguesa de Liga F. Fue una de las encargadas de botar los saques de esquina y estuvo muy activa por banda derecha con centros laterales y tiros libres que provocaron el ‘uy’ en la grada del Estádio Cidade de Barcelos.

La vinotinto hace historia

Raiderlin Carrasco afrontó con la Selección de Venezuela tres partidos preparatorios para el regreso de la CONMEBOL Liga de Naciones que arrancará en el mes de abril. La jugadora granota partió como titular en las tres citas y vivió un momento histórico contra Brasil. Porque, por primera vez en toda su historia, La Vinotinto venció a La Canarinha. Lo consiguió por 2-1 con las dianas de Michelle Romero y Enyerliannys Higuera. Esa fue la única victoria, ya que los enfrentamientos ante Cruz Azul y Club América se resolvieron con derrota por 2-1 y empate por 2-2, respectivamente. En este último choque uno de los tantos del equipo mexicano llevó la firma de la española Irene Guerrero.

Raiderlin Carrasco con La Vinotinta / Femenino FVF

Estreno con portería a cero

Hace apenas unos meses Anna Álvarez se encontraba jugando el Mundial sub-17. Desde entonces, no solo ha debutado con el primer equipo frente el FC Barcelona en un escenario tan especial como es el Ciutat de Valencia, sino también se ha estrenado con la selección española sub-20. La peñiscolana fue una de las tres elegidas por David Aznar para defender la portería de La Rojita en los primeros compromisos del 2026 ante Inglaterra, México y Países Bajos. Todos ellos pensados para preparar la gran cita de la Copa del Mundo que se jugará en Polonia en el mes de septiembre.

Para cada uno de los enfrentamientos, el técnico toledano dio la oportunidad a una portera diferente para que todas tuviesen minutos bajo palos. Una rotación que también se produjo con las jugadoras de campo —en el primer partido el once cambio por completo en la segunda parte, salvo la meta Estensoro— y que permite repartir protagonismo y mantener la competitividad. La última en enfundarse los guantes fue Anna Álvarez. Dicen que lo mejor siempre se deja para el final y la guardameta acabó el partido manteniendo la portería a cero frente al combinado neerlandés (6-0).

Una llamada vacía

Eden Le Guilly recibió la llamada de la Selección francesa sub-20 para disputar un partido amistoso ante Inglaterra el pasado martes 3 de marzo. No obstante, le tocó ver desde el banquillo como su equipo perdía por la mínima (0-1) frente al combinado inglés, tras el gol de Lexi Lloyd-Smith —delantera del Bristol City que milita en la categoría de plata de la Women’s Super League—. El seleccionador francés, Fabien Lefèvre, decidió no darle minutos a la central granota. Un hecho que sorprendió, ya que en la anterior ventana FIFA, en el mes de diciembre, sí que fue titular y completó la totalidad del encuentro frente Alemania. Choque que también se saldó con derrota para las galas por 2-0.