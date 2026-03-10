Simulacro de ataque terrorista en el estadio del Levante UD

La Policía Nacional ha realizado un simulacro de incidente de carácter terrorista con víctimas y rehenes en el estadio Ciutat de València, informaron fuentes policiales a la agencia EFE.

Agentes de diferentes unidades de la Policía han participado en la resolución de un hipotético ataque de personas armadas y esta actuación ha tenido como objetivo comprobar la rapidez y eficacia de la respuesta policial en un acto de estas características en València y, concretamente, en el supuesto de un partido de fútbol.

En el ejercicio han participado efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO), del Equipo de Negociadores (ENITE) de la Comisaría General de Información, así como diversas unidades de Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana.

La Sala CIMACC 091 ha coordinado la respuesta operativa, llevando a cabo las primeras actuaciones de la Unidad de Intervención Policial (UIP), activándose los protocolos ante un supuesto incidente de especial gravedad, todo ello con el apoyo de otras unidades, como Medios Aéreos.

Los TEDAX-NRBQ y Guías Caninos han comprobado la presencia de posibles amenazas y agentes de Policía Científica han realizado la inspección ocular técnico-policial del lugar, a fin de recoger vestigios y analizar el escenario.

Noticias relacionadas

Para poder desarrollar esta práctica, se ha contado con el apoyo de LALIGA y del Levante UD, que ha cedido las instalaciones en las que se ha simulado el ataque con personas armadas.