Cinco puntos evaporados a partir del minuto 90

El Ciutat de València todavía le da vueltas a cómo dejó escapar la victoria ante el Girona en los últimos coletazos del encuentro. El tanto de Joel Roca, con todo el equipo dentro del área amarrando una victoria fundamental para disparar sus opciones de permanencia, dejó helado a unos jugadores que, a estas alturas de temporada, y después de haber sufrido tantos reveses, han demostrado ser altamente resilientes. Nadie ha tirado la toalla dentro del vestuario y, mientras las matemáticas dicten que aún es posible quedarse en Primera, se dejarán el alma en los partidos que restan de temporada. Sin embargo, el sabor amargo que experimentó el conjunto dirigido por Luís Castro contra el Girona fue sufrido cinco veces antes, lastrando su avance en la competición y mermándolo a nivel clasificatorio. Y las cinco (seis en total) coinciden en el mismo patrón: el Levante encajó después del minuto 90... y, en cuatro ocasiones, perdió puntos por el camino que, de haberlos retenido, le tendrían en una situación más beneficiosa, aunque sin el privilegio de descuidar la zona roja de la tabla.

Contra el Athletic Club en San Mamés, un gol de Robert Navarro en el 99' fulminó cualquier atisbo de empate por parte del Levante, después de que un zapatazo a la escuadra de Jon Ander Olasagasti en el 94' sirviese para colocar el 3-2 y poner en tensión a la grada bilbaína. Aun dieron gracias los granotas de que, dos semanas antes, un arrebato de fe les llevó a salir triunfantes de su duelo frente al Elche después de un final de partido caótico: empataron los franjiverdes en el 92' y, cuatro minutos después, Alan Matturro se erigió como el héroe de la remontada cabeceando al fondo de la red un centro desde la esquina. En ambas veces, encajar en el descuento no tuvo consecuencias, pero las estadísticas dictan que el Levante es, con seis, el tercer equipo que más goles ha recibido en los descuentos de las segundas partes. Solo Alavés y Girona, los dos con siete, superan a los levantinistas. No obstante, ante Alavés, FC Barcelona, Celta y Girona (los tres primeros correspondientes a la primera vuelta de LaLiga), el Levante perdió un total de 5 puntos. De haberlos 'rascado', estaría a día de hoy una unidad por encima del descenso, pero el fútbol, caprichoso en ocasiones con los de Orriols, se encargará de decidir el destino de un Levante obligado a mantener sus niveles de concentración, tal y como insiste Luís Castro en rueda de prensa, hasta el último segundo.

Primera vez que pasa con Castro

Y es que el empate contra el Girona evaporó dos puntos trascendentales en la lucha granota por la salvación, en una acción donde el Levante se encerró tanto en el área que se olvidó de encimar a Joel Roca. Frente al Alavés, un centro lateral, acompañado de un desajuste defensivo, privó a los levantinistas de puntuar en Mendizorroza en la primera jornada y, una semana después, el infortunio se cebó con un Unai Elgezabal que, en su intento de despejar una acción peligrosa de los culés, mandó el esférico hacia su propia portería. Y, frente al Celta, el desenlace, aunque con peor marcador, fue idéntico al del Girona: expulsión en el bando azulgrana y gol en contra en el minuto 91, traduciéndose en una derrota que empezó a torcer el futuro de Julián Calero en el Ciutat de València. No obstante, la del Girona fue la primera vez que sucedió con Luís Castro al frente de la nave granota. “Estás ganando contra el Girona, que tiene buenos jugadores, y es normal que quieras proteger el marcador después de la expulsión”, dijo el portugués en la rueda de prensa posterior. Los goles que ha sufrido el Levante en el descuento han lastrado su escalada hacia la permanencia. Sin embargo, lo sucedido el pasado más es una lección más para un equipo que, por muy difícil que se le presente, sueña con quedarse en Primera.